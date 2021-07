El inesperado retiro de Simone Biles de la final de gimnasia y la derrota de su equipo en Tokio 2020 La deportista admitió no estar en su mejor momento en cuanto a salud mental, por lo que decidió no arriesgarse durante la competencia

Sin duda alguna, Simone Biles es una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y es que la multicampeona de gimnasia optaba para llevarse seis oros en esta importante competición, sin embargo, su sueño ha quedado frustrado la jornada de este martes en el Ariake Gymnastics Center, luego de que la estadounidense abandonara la final por equipos tras su primera intervención. Un suceso que sin duda ha conmocionado al mundo, pues su retiro de la competencia se ha dado en medio de la incertidumbre sobre si podrá participar en las siguientes pruebas que tiene previstas en los próximos días, además de que Biles es una de las grandes protagonistas de estas olimpiadas y considerada como la mejor gimnasta de la historia.

Biles abandonó la competencia luego de su primera oportunidad en el salto de caballete, con el cual obtuvo una calificación de 13.766, la más baja entre sus compañeras de equipo y de las del equipo ruso, su competencia más cercana y quienes les arrebataron el oro finalmente, quedándose las estadounidenses con la plata. Poco después de su fallido intento, abandonó el recinto acompañada de parte de su equipo deportivo, para después volver con el uniforme de presentación, y así continuar apoyando a sus compañeras, ahora desde la banca, que sí continuaron con la competencia y finalmente subir al podio. A través de sus redes sociales, USA Gymnastics, el organismo rector de esta disciplina en Estados Unidos, confirmó el retiro de Simone, dejando abierta la posibilidad de que la deportista de alto rendimiento retome sus actividades en las siguientes pruebas que le quedan por presentar. "Simone Biles se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema médico. Será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competiciones", se lee en un tuit.

Al finalizar la jornada, Simone habló con algunos medios acreditados y explicó la razón por la que decidió no seguir, abriendo su corazón para hablar de la forma en la que se siente en estos momentos. "Después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir. Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental ha tomado más relevancia en los deportes en este momento", dijo Biles en declaraciones citadas por la BBC. "Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Ya no confío tanto en mí misma. Quizás esté envejeciendo. Hubo un par de días en que todo el mundo habla de ti y sientes el peso del mundo", agregó.

La gimnasta aseguró que la presión era tal, que prefirió no arriesgarse a tener un problema de concentración y terminar lastimada, por lo que se mostró orgullosa de su decisión. "No quería salir, hacer algo estúpido y lastimarme. Siento que muchos atletas que han hablado de esto realmente han ayudado… Es tan grande, son los Juegos Olímpicos. Al final del día no queremos que nos saquen de allí en una camilla", concluyó.

La díficil jornada olímpica de Biles

Sin duda alguna, los últimos días no han sido fáciles para Simone Biles, quien no ha dudado en compartir cómo es que se encuentra en medio de esta cita tan importante para ella, sobre todo por la gran responsabilidad que mediáticamente carga sobre sí, al ser condisiderada como la gran estrella de esta edición de los juegos olímpicos. “No fue un día fácil ni el mejor, pero lo superé. Realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, ¡a veces es difícil, jajaja! ¡Los Juegos Olímpicos no son una broma! Pero estoy feliz de que mi familia haya podido estar conmigo virtualmente, ¡significan mucho para mí!”, expresó la gimnasta en su perfil de Instagram, admitiendo que la presión le ha cobrado factura.

