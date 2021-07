En ¡HOLA! TV Andrea Meza se luce como modelo, y revela el secreto detrás sus looks

En su primera visita a México como Miss Universo, Andrea Meza participó en distintos enfocados en el desarollo de las mujeres, causa que ella siempre ha apoyado. También tuvo la oportunidad de reunirse con su familia en su natal Chihuahua, donde además su novio, Ryan Antonio, convivió por primera vez con los Meza Carmona, experiencia que él contó a detalle hace poco. Pero en su paso por su país, esta reina de belleza también protagonizó un espectacular posado para la más reciente edición de ¡HOLA! -disponible ya a la venta-. “Tengo novio y estoy feliz. Ryan ha estado para mí en cada paso”, compartió para nuestras páginas. En esta sesión fotográfica, a la cual tuvieron acceso las cámaras de ¡HOLA! TV, Andrea no sólo presumió al máximo su faceta y porte de modelo, sino que adempas reveló algunos secretos detrás de los estilosos looks que suele lucir. "Para mí es un honor y es una responsabilidad que siento el resaltar el talento mexicano a nivel internacional, eso lo hice durante la competencia", expresó en entrevista para La Hora ¡HOLA!. La guapa chihuahuense reveló incluso que su asesora de moda le ha aconsejado darle prioridad a las firmas mexicanas, algo con lo que ella ha estado completamente de acuerdo. "De hecho mi stylist en Nueva York me dijo: 'Hay que conseguir el mayor número de diseñadores mexicanos que podamos, porque este es el momento'. Este es el momento de que el mundo vea el talento mexicano, el arte mexicano y en general, en México hay con qué y para todo", expresó orgullosa. Haz click en el video para ver el detrás de cámaras del shooting fotográfico de Andrea y enterarte de todo lo que dijo.