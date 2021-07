El cuarto día de celebración de Kitty Spencer y su infaltable vestido nuevo Después de contraer matrimonio el sábado pasado, Lady Kitty no ha tomado un respiro

En medio de una fastuosa ceremonia, Lady Kitty Spencer contrajo matrimonio el pasado sábado en la ciudad de Roma. Después de haber tenido que retrasar su boda, como millones de novias alrededor del mundo, debido a la pandemia, la sobrina de la Princesa Diana sorprendió con su espectacular enlace. Enfundada en un magnífico vestido de Dolce & Gabbana, la imagen de la novia dio la vuelta al mundo, y las cosas fueron más allá cuando se supo que aquel era solo el primero de los cinco vestidos de Alta Moda de la firma italiana que usó en su gran día. Pero, en algo que en nuestro país no es tan extraño pero que tiene a Reino Unido sorprendido es que la fiesta sigue, sigue y sigue. Si se pensaba que a cuatro días de la boda los compromisos de Kitty habían terminado, ha de saberse que la flamante novia sigue celebrando, y por supuesto, los vestidos de diseñador no se han detenido.

La diseñadora Jade Holland Cooper compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de lo que parece ser una comida en una terraza con mirada a Roma, en la que se ve a Kitty celebrando con los invitados de su boda. En la imagen se puede ver que la hija del Conde Spencer no ha dejado de lucir impresionantes diseños de Dolce & Gabbana, firma de la que es embajadora y a la que le confió la creación de cada uno de los vestidos que lució en su gran día. En esta postal en específico se le ve con un tradicional diseño italiano en un estampado floral en amarillo y verde. Con corte sirena pero falda apenas por debajo de la rodilla, los detalles que más sobresalen del vestido son los holanes que adornan distintas partes del escote y la falda. En la página de la firma se localiza un vestido casi idéntico (a falta de los holanes en la cintura) en rebaja con un precio de 2,007 dólares (alrededor de $40,129 pesos mexicanos).

Al parecer, los invitados que realizaron el viaje están aprovechando al máximo su paseo por la ciudad y no es para menos, pues aquellos que llegaron desde Reino Unido tuvieron que pasar cinco días en cuarentena, según dicta la ley italiana. Es por esto que no ha sido raro que Eliza y Amelia Spencer, hermanas de la novia, hayan compartido en sus historias de Instagram su paseo por el Coliseo. Curiosamente, se ve a una de las gemelas en sus stories lucir un vestido casi idéntico al de su hermana mayor, lo que no sería raro pues se sabe que varias de las invitadas a la boda llevaron diseños de la firma.

Ha de recordarse que la fiesta empezó desde el viernes por la noche cuando se llevó a cabo la llamada ‘cena de ensayo’ que es tan popular en los países anglosajones. La boda se llevó a cabo el sábado en la famosa Villa Aurelia, mientras que el domingo se realizó un almuerzo en la misma propiedad. Además se vio a la novia posar con su nuevo marido, el empresario Michael Lewis, en una sesión para conmemorar su gran día. Al parecer, el lunes ha sido de relajación y de disfrutar con los amigos en esta comida que ha quedado retratada en Instagram.

La incógnita revelada

Si bien, se ha especulado mucho sobre la presencia -o ausencia- del Conde Spencer, después de que se viera que en el altar fueron los hermanos de Kitty quienes la entregaron; las hermanas Spencer han querido dejar claro que su madre sí que estuvo en la ceremonia. La exmodelo Victoria Aitken viajó desde Sudáfrica para acompañar a su hija mayor en su gran día. Las mellizas Spencer compartieron historias de su madre en la Fontana di Trevi, además de arreglándose para la boda, en la que se vio llevó un vestido verde de tirantes.

