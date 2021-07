Lucerito Mijares y la divertida anécdota detrás de su posado en el mar

Sin duda alguna, la simpatía de Lucerito Mijares, hija de los cantantes Lucero y Mijares, la ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales. Y es que tras haber debutado en el escenario de la mano de sus papás y haber mostrado el increíble talento vocal que ha heredado de ellos, la jovencita ha comenzado a hacerse de sus propios fans. Y para prueba, su cuenta de Instagram en donde cuenta con más de 250 mil seguidores y a través de la cual suele comunicarse con ello, dejándose ver en sus momentos más divertidos, compartiendo pequeños vistazos a su vida y uno que otro momento artístico, donde suele hacer gala de su gran voz. Además, la jovencita también ha encontrado en sus redes sociales un espacio para expresarse y mostrar su divertida personalidad. Tal y como lo hizo recientemente, cuando compartió un divertido video en el que mostró el pequeño incidente que sufrió mientras intentaba tomarse una linda fotografía, posando a la orilla del mar, admirando un atardecer. Sin embargo, nunca imaginó que el oleaje le jugaría una broma y terminaría por arrastrarla por toda la orilla, un divertido instante que quedó registrado en un video y el que Lucerito no dudó en compartir con todos sus fans. “¡Expectativa vs. Realidad! Disfruten, los amo”, escribió la jovencita junto a su clip, el cual ya cuenta con más de 52 mil reacciones, entre ellas la de su mamá, quien no dudó en dejarle en claro su amor. “Jajajaja, es que te amo”, escribió Lucero. Da play y no te pierdas de este divertido instante.

Loading the player...