Enamorado, José Eduardo Derbez baila como nunca con su novia: 'Te amo'

No hay duda, José Eduardo Derbez se encuentra en su mejor momento, y no sólo por el éxito que ha conseguido a nivel profesional con sus múltiples proyectos, sino también en el aspecto personal. El actor está disfrutando de un sólido y feliz noviazgo con Paola Dalay, el cual pese a haberlo destapado apenas a principios de año, se remonta a mucho más tiempo. Hace apenas unos días, el conductor de Miembros Al Aire, le dedicó un romántico mensaje, el cual confirmó cuán enamorado se encuentra. "El amor no se busca, el amor se encuentra. Y yo te encontré a ti", escribió el pasado 11 de julio al compartir por primera vez en su feed de Instagram una foto junto a su chica. Si bien José Eduardo en un inicio manifestó su postura de mantener esta relación lejos de los reflectores, cada vez ha sido más frecuente verlos en redes sociales junto a Paola. En su más reciente aparición con ella, el actor ha presumido sus mejores pasos al ritmo de merengue, en la que ha sido una de las pocas veces que lo hemos visto bailar tan animadamente. "Enamorada de este hombre", escribió la joven al compartir el video, palabras a las que el hijo de Eugenio Derbez no ha tardado en reaccionar: "Ay, te amo". Haz clik abajo para ver a estos tortolitos conquistando la pista.

