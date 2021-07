Anette Michel revela detalles del proyecto con el que regresará a las telenovelas

Hace unas semanas, luego de mucho misterio y constantes visitas a Televisa, se dio a conocer el esperado regreso de Anette Michel a las telenovelas. La actriz, quien dejó las filas de TV Azteca tras más de dos décadas, se ha confesado emocionada por regresar a la actuación, ya que durante los últimos años se ha había desempeñado como conductora. Si bien recientemente se dejó ver en el programa Hoy como presentadora invitada, la guapa ojiverde había dejado claro que su intención era integrarse a algún melodrama. Y ahora que se ha confirmado su participación en uno, ha revelado algunos emocionantes detalles tanto de su personaje como del mismo proyecto.

Tras varios años sin explotar su faceta de actriz, Anette regresará a las telenovelas con Volverte a ver, melodrama producido por Ignacio Sada. La actriz había contado anteriormente que estaba haciendo castings con la ilusión de quedarse en algún proyecto. “Tenía muchas ganas de regresar a la actuación y pues me están dando la oportunidad aquí en Televisa y estoy feliz, super contenta”, dijo en entrevista para Televisa Espectáculos. “El personaje está padrísimo, y pues bueno, a dejar tantito la conducción, y ahora estar en este lado”, agregó. Si bien la intérprete está consciente de que ha pasado un tiempo desde que protagonizó su última telenovela, está convencida de que ‘lo que bien se aprende, nunca se olvida’, tal y como lo ha comentado ahora. “Yo creo que sí es como andar en bicicleta, ya cuando sabes te montas, y a principio, sí te volver a dar los nervios y tal, pero al ratito ya andas brincando las banquetas, no los voy a defraudar”, comentó.

La ex conductora de MasterChef México contó además algunos detalles de su personaje, el cual aseguró la tiene muy entusiasmada. “Mirta está tremenda, tiene muchos matices, es un personaje precioso”, comentó, al revelar el nombre de la mujer a la que encarnará en la pantalla. “Es una mujer muy fría, que está en esa situación emocional porque ha vivido cosas muy fuertes en su infancia, ha tenido que luchar mucho y pues es bastante calculadora, es muy fría, y es muy interesada, para ella la posición social lo es todo”, explicó. La actriz se dijo agradecida de poder hacer personajes de acuerdo al momento en el que se encuentra en su vida, y es que en este melodrama encarnará a la madre de Leonardo Santillana, quien será interpretado por Brandon Peniche. “Mi niño hermoso, me encantó, dije: ‘Qué tal, nos encontramos acá’”, comentó. Y es que el actor también dejó recientemente las filas de TV Azteca para integrarse al talento de Televisa. “Es un tipazo y también está muy contento de regresar a la actuación, entonces bueno, ceo que vamos a hacer una mancuerna padre”, agregó.

Para esta telenovela, que se prevé se estrene el próximo mes de octubre, Anette tuvo que someterse a un cambio de look. Si bien no se trató de una transformación radial, pues desde hace tiempo ya le había dicho adiós a su balayage en tono plata, sí unificó los tonos rubios que lucía recientemente. “Me gustó muchísimo, me encantó el tono, yo la verdad llegué aquí como con tres colores diferentes, pero es que yo quería esperarme para ver cual era el diseño y el resultado me tiene muy feliz”, confesó.

¿Regresará a la conducción?

Hace unos días, Anette se sinceró sobre sus planes a futuro dentro de Televisa, y reveló que aunque por ahora está interesada en dedicarse a las telenovelas, no descarta integrarse después a algún programa como conductora. “Por supuesto que sí (me gustaría ser conductora en Televisa), eso es lo que me tenía a mí encantada, que toda mi carrera pude siempre combinar una cosa con la otra y siempre manifesté que es lo que yo quería hacer el resto de mi vida, poderlo combinar en la medida de lo posible, porque luego no hay todos los proyectos que uno quisiera, ni todo el tiempo, porque también la vacación le gusta a uno”, expresó en entrevista para el programa Cuentámelo ya! El mes pasado, antes de que se confirmara su participación en la nueva telenovela de la televisora de San Ángel, Michel tuvo la oportunidad de conducir el programa Hoy durante una semana, experiencia que dijo fue muy enriquecedora. “Muy bien, súper contenta… La verdad es que me han tratado muy bien, súper compañeros, divertidos, nos hemos reído, muy padre”, comentó entonces la conductora en un encuentro con la prensa retomado por el periodista Edén Dorantes. “Tener compañeros conductores está padre, digo, amaba también estar con los chefs pero es diferente, es otro tipo de programa y me encanta, la verdad lo estoy disfrutando mucho”, comentó, haciendo referencia a su trabajo en edición mexicana de MasterChef, donde se desempeñó como anfitriona desde 2015 y hasta 2020.

