¿Quién entregó a Lady Kitty en el altar si no fue el Conde Spencer?

En medio de un espectacular despliegue, este fin de semana, Lady Kitty Spencer contrajo matrimonio con el empresario Michael Lewis. La sobrina de la Princesa Diana comenzó a levantar las sospechas de unas inminentes nupcias, después de que a finales de la semana pasada compartiera algunas imágenes con sus amigas recorriendo Italia, las felicitaciones de sus seguidores la delataron, por lo que se creó gran expectativa alrededor de la ceremonia que se llevó a cabo en Roma. Como muchas novias, Kitty había tenido que posponer su boda, hasta que las restricciones sanitarias le permitieran festejar su gran día. Tal como se esperaba, la novia lució simplemente espectacular con cinco diferentes vestidos de Dolce and Gabbana que no dejaron a nadie indiferente. Pero, entre todas estas celebraciones, no se pudo ver al Conde Spencer, hermano menor de la Princesa Diana y padre de la novia. Si no estuvo presente, ¿quién entregó a Kitty en el altar?

A través de una imagen que corrió en las redes sociales, se podía ver a la novia, todavía con el rostro cubierto por su velo, antes de entrar a la ceremonia, del brazo de sus dos hermanos. En una escena por demás emotiva, se veía a Louis Spencer -quien será el heredero del título Conde Spencer- y a Sam Aitken, medio hermano de Kitty, producto del matrimonio de Victoria y Jonathan Aitken, acompañando a la novia en uno de los momentos más importantes de su vida. Con toda la solemnidad que requería el momento, se los tres hermanos de mostraban reflexivos y visiblemente emocionados antes de entrar a la iglesia. Louis ayudaba a su hermana, llevando el ramo de novia para que ella pudiera tener cada brazo enlazado en sus hermanos.

Ante estas imágenes, quedó la duda de si el Conde Spencer estuvo presente en las nupcias de su hija mayor. De acuerdo con sus publicaciones en su cuenta de Twitter, la noche del viernes, todavía se encontraba en Althorp -la residencia de la familia en donde creció la Princesa Diana-. Esto podría significar que no pudo estar en la boda de su hija, pues Italia requiere a los viajeros de ciertos países como Reino Unido que se aíslen por cinco días como parte de sus restricciones sanitarias. Aunque no se ha hecho público si faltó a la boda y la razón detrás de esto, el mes pasado, el Conde reveló en una entrevista con MSN que ha sufrido una lesión en el hombro que ha limitado su movilidad. Esta situación hizo que no pudiera participar en la expedición de buzos que se realizó sobre el barco The White Ship, del que escribió en su libro.

En aquel momento compartió que su doctor le recomendó no realizar el viaje: “Suena como una excusa débil, pero en realidad es muy doloroso y desagradable. Le pregunté a mi doctor, ‘¿Puedo bucear?’ y me dijo, ‘Solo si te quieres ahogar’. Decidí que eso sería llevar la autenticidad de la aventura demasiado lejos”.

La otra gran ausente de la boda

Si se ha hablado mucho sobre la ausencia del Conde Spencer, hubo otro gran vacío que ha sido muy comentado. La gran pregunta fue, ¿en dónde estuvo la tiara Spencer? La corona que usó la Princesa Diana el día de su boda es parte del legado de su familia, por lo que había esperanza de ver a Kitty con ella, pero no fue así. Se trata de una joya centenaria, que se reporta fue hecha a partir de varios elementos por Garrard -mismos joyeros que hicieron en anillo de la Princesa Diana- en 1930. Se dice que la parte central de la tiara fue un regalo de bodas de la abuela de Diana, Lady Cynthia Hamilton. A través de los años, la madre de Diana, así como sus dos hermanas, llevaron la tiara, pero no así la mamá de Kitty, quien decidió llevar otra joya familiar.

