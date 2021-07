Grettell Valdez y Pato Borghetti se unen para celebrar el cumpleaños 13 de su hijo Santino

Es un día muy especial para Grettell Valdez. Y es que este 25 de junio, Santino, el hijo que tuvo con Patricio Borghetti, cumple 13 años. Como era de esperarse, la actriz ha preparado todo un día de aventuras y celebraciones para su pequeño, quien desde la semana pasada comenzó con los festejos por su día especial en compañía de su papá, Odalys Ramírez y sus hermanitos, Gia y Rocco, quienes fueron los más felices de compartir de esta fecha tan importante con él. Para esta ocasión, Grettell no ha escatimado en detalles para consentir al cumpleañero, y para empezar, lo ha llevado a pasar unos días a Cozumel, desde donde muy temprano ha despertado con muchas sorpresas.

Como cada año, la actriz ha despertado a su hijo con una serenata improvisada al ritmo de Las Mañanitas, llevando en mano unos deliciosos pastelillos con su respectiva bengala encendida, sorprendiendo al cumpleañero, que se encontraba a la mitad de su sueño. Además, el día del festejado no pudo arrancar de mejor manera, pues asistió a una clase de yoga en compañía de su mamá, la cual tomaron a la orilla de la playa, tomándose este tiempo para relajarse y afianzar el lazo que existe entre ellos y que sin duda cada día se hace más fuerte.

El día de Santino continuó con un paseo en yate y una tarde de buceo, un momento en el que la actriz se dejó ver de lo más emocionada por poder compartir estos instantes tan memorables de la mano de su hijo. A través de su perfil de Instagram, Grettell ha compartido algunos vistazos de la forma en la que han celebrado el cumpleaños de su pequeño, dedicándole unas lindas palabras al festejado. “Santo de mi amor, no existen las palabras apropiadas para expresar lo que siento por ti, eres mi gran amor y estoy muy orgullosa de ser tu mamá, de ver cómo día a día te conviertes en un gran ser humano. Que Dios guíe tus pasos y me permita estar contigo siempre. ¡Feliz Cumpleaños! Te amo”, escribió la actriz de lo más conmovida, dejando en claro el gran amor que siente por su primogénito.

Por su lado, Pato Borghetti dedicó un emotivo mensaje a su pequeño, en donde se mostró un poco nostálgico por lo rápido que ha pasado el tiempo y al mismo tiempo orgulloso por ver a su hijo convertirse en todo un jovencito. "¡Feliz cumple Santo! No puedo creer que ya pasaron 13 años desde que llegaste a mi vida, muñequito, a enseñarme tanto, a mostrarme ¡un nuevo nivel de amor total! Me acuerdo como si fuera ayer de tu primera risa cuando eras un bebé, ¡uno de mis sonidos favoritos del mundo!”, escribió emocionado el orgulloso papá junto a un video en el que ha mostrado los mejores momentos que ha vivido al lado de su pequeño, dedicándole un fragmento de la canción My Wish de Rascal Flatts. “Mi deseo para ti es que esta vida se convierta en todo lo que tú quieras, que tus sueños sean grandes y tus preocupaciones pequeñas, que no necesites cargar más de lo que puedes llevar. Y mientras estás allá afuera obteniendo lo que quieres, espero que sepas que alguien te ama, y quiere las mismas cosas que tú. Sí, ese es mi deseo”, dice la letra de la canción que originalmente fue escrita en inglés.

El emotivo mensaje de Odalys para Santino

Como era de esperarse, Odalys Ramírez, actual pareja de Pato y madre de los dos hermanos menores de Santino, le dedicó unas dulces palabras al festejado, refrendando el gran cariño que tiene por él, así como la complicidad que existe entre ellos. “Feliz cumpleaños al chiquito más grande de esta casa @santopuroamor. Ha sido un camino fascinante verte crecer durante todos estos años. Un camino lleno de aprendizaje, risas, viajes, anécdotas. Sigamos creando memorias bonitas. Que la vida te colme de mucha salud, amor y felicidad. ¡Felices 13 añotes! ¡Te amamos!, escribió la presentadora junto a un álbum de fotografías en las que mostró los momentos más entrañables que han compartido juntos como la gran familia que son.

