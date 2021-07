¿Coincidencia? ARod también está en St. Tropez como JLo y Ben Affleck

Sin duda alguna, la celebración del cumpleaños 52 de Jennifer Lopez ha estado lleno de sorpresas para sus seguidores, pues además del increíble posado en bikini con el que sorprendió a sus fans y con el que ha dejado en claro que se encuentra en uno de sus mejores momentos, la cantante por fin confirmó su romance con Ben Affleck al compartir en sus redes sociales una postal de ambos dándose un apasionado beso. Mientras tanto, Alex Rodriguez, exprometido de la intérprete de On the Floor, parece haber adelantado la celebración de su cumpleaños 46, y se ha dejado ver de lo más feliz a bordo de un yate, disfrutando del sol y de la compañía de unas hermosas mujeres. Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención de todos, es que tanto JLo como ARod han elegido Saint-Tropez como destino para celebrar, una coincidencia que sin duda no ha pasado desapercibida por nadie y que como era de esperarse ha dado mucho de qué hablar.

Fue el mismo Alex quien ha compartido algunos detalles de su estancia en este lujoso destino del Mar Mediterráneo, en donde se ha dejado ver de lo más sonriente a bordo de una espectacular embarcación a la que prácticamente no le hace falta nada. De acuerdo con algunos medios como el Daily Mail, todo parece indicar que el expelotero de los Yankees celebrará en la Riviera francesa su cumpleaños número 46, el próximo 27 de julio, tan solo tres días después de que su ex hiciera lo propio, también a bordo de un yate y navegando por las aguas de la Costa Azul.

De acuerdo con People en Español, Jennifer Lopez pasó una romántica velada al lado de su amado Ben en el exclusivo restaurante de L'Opera, en Saint-Tropez, en donde la pareja disfruto de una cena, dejándose ver como una pareja de enamorados más entre todos los comensales. "La mesa estaba en un área privada, pero al momento de la celebración todos se unieron a cantar las canciones más populares de JLo. Ben se veía feliz y enamorado, se sentía feliz de mostrar al mundo que el amor todo lo puede", afirmó la fuente citada por la revista, quien aseguró haber sido testigo presencial.

Por su lado, ARod fue visto pasando una tarde verdaderamente divertida, a juzgar por las fotografías que los paparazzi lograron capturar. Y es que en ellas se podía ver a Alex divirtiéndose con un grupo de mujeres que lo acompañaron a lo largo de estancia, deslizándose a través del tobogán inflable instalado al lado del lujoso yate en el que pasó su día, sin perder la sonrisa del rostro en ningún momento, una señal de que el también empresario la pasó muy bien. ¿Se habrá enterado de que su ex y su nuevo novio estaban más cerca de él de lo que se imaginó?

¿Qué ha dicho JLo respecto a su rompimiento con ARod?

Fue el pasado mes de abril cuando Jennifer Lopez y Alex Rodriguez hicieron frente a los rumores de su separación y finalmente la confirmaron. Tres meses después de aquel capítulo en su vida, la cantante finalmente rompió el silencio y con toda sinceridad se refirió a su rompimiento con el que estuvo a punto de convertirse en su esposo. “A veces tienes que cambiar de dirección, aunque eso pueda ser doloroso o pueda parecer extraño para otras personas. En realidad, se trata solo de quién eres y de lo que te parece correcto, y de eso se trata”, explicó la cantante a Ebro Darden, en su programa The Ebro Show (Apple Music), haciendo referencia a cómo fue que se dio cuenta de que su relación con el exbeisbolista había tomado otra dirección. “Una vez que me di cuenta de eso, sucedieron cosas. Pasaron cosas que no esperas que sucedan. Una vez que llegas al punto en el que piensas: ‘Esto no se trata de nadie más que de mí’. Una vez que lo haces, las cosas empiezan a encajar. Creo que así es como debemos procesar estos momentos”, agregó.

