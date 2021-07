Así fue el majestuoso vestido Dolce & Gabbana que Lady Kitty Spencer usó para su boda

Sin duda alguna, una de las bodas más esperadas de este año era la de Lady Kitty Spencer y Michael Lewis, la cual han celebrado por todo lo alto el pasado 24 de julio en Roma. Como era de esperarse, el evento fue espectacular y se cuidó hasta el último detalle, desde la majestuosa villa en la que se realizó la recepción, hasta los fuegos artificiales y las flores que adornaron el lugar. Y aunque los detalles de este fastuoso evento se fueron develando conforme la velada avanzaba, sin duda el secreto mejor guardado de la noche fue el del increíble vestido que la sobrina de Diana de Gales usó para esta fecha tan especial, el cual no ha podido ser más espectacular y hermoso, y con ha lucido como una verdadera princesa. Cabe destacar, que tras su compromiso en 2019, la pareja tuvo que retrasar su boda debido a la pandemia, aunque sin duda, la espera ha valido la pena para todos.

Para este día que sin duda quedará guardado para siempre en su corazón, la novia optó por un espectacular vestido de Dolce & Gabbana de inspiración victoriana con encaje blanco y hombros abullonados, de silueta ajustada y falda amplia, al cual Kitty agregó un largo velo que cubría su rostro, llevando el cabello recogido hacia atrás, complementando así su elegante look nupcial. La elección de la novia para esta cita tan importante en su vida, en la que ha caminado al altar del brazo de sus hermanos, Louis y Samuel, no podría haber sido diferente, pues Kitty es embajadora de la marca D&G, además de que tiene una estrecha relación con la casa de moda italiana. Algunos seguidores de Lady Kitty y toda su familia, también han apuntado a las similitudes que existen entre su vestido de novia y el que su madre, Victoria Aitken, usó en 1989 para su boda con Earl Spencer. Y es que ambos vestidos tienen los mismos botones en la parte delantera, así como el velo largo y el corte de la falda.

Ha sido a través del perfil de Instagram de Dolce & Gabbana donde los creadores del hermoso atuendo de Kitty han compartido algunos vistazos del increíble look de la novia, además de los otros cuatros vestidos -igualmente hermosos y espectaculares-, que la firma italiana creó para que la ahora esposa del magnate Michael Lewis sorprendiera a sus invitados, en una velada ya de por sí encantadora y especial para todos los asistentes. Coloridos diseños, flores, pedrería, y encaje, fueron algunos de los elementos más destacados de los atuendos que usó la novia en su día especial, los cuales, según ha especificado D&G, todos fueron hechos a mano.

La inspiración de los diseñadores

En una charla que Domenico Dolce y Stefano Gabbana tuvieron con Tatler, los diseñadores compartieron algunos de los secretos detrás de la confección del increíble atuendo nupcial de Lady Kitty Spencer, el cual fue creado teniendo en mente la atemporalidad del diseño. "Para el vestido principal quería mantener un corte limpio y bastante tradicional, pero al mismo tiempo deseaba tener un encanto atemporal", comento Domenico. "Una de las inspiraciones es definitivamente su amor por Italia. Kitty está enamorada de nuestro hermoso país y su rica historia, arte y cultura", agregó.

Por su lado, Stefano apuntó a que también buscaron que el vestido tuviera un toque británico, haciendo referencia a los orígenes de la socialité, quien también tiene un gran amor por su país natal. "Pero también es una niña muy apegada a sus orígenes, a Inglaterra; a su herencia de la gran época victoriana. Y como todos los ingleses, tiene una gran pasión por todo tipo de flores", compartió Gabbana sobre el resultado final del vestido, el cual sin duda ha sido simplemente espectacular y perfecto para una ocasión tan especial como esta.