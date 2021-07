¿Anette Michel quisiera regresar a la conducción? Esto respondió

A punto de comenzar una nueva era en su carrera profesional y haciendo realidad su gran anhelo de regresar a la actuación ahora en Televisa, Anette Michel no deja de extrañar su vida como presentadora, una faceta en la que brilló por muchos años en proyectos tan importantes como MasterChef. Es por eso que ahora que se encuentra abierta a nuevas oportunidades laborales, la hermosa tapatía no se cierra a las posibilidades, por lo que se mostró encantada con la posibilidad de regresar a la conducción ahora en su nueva televisora y poder combinar sus dos grandes pasiones, tal y como lo hizo al inicio de su carrera en TV Azteca.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló la guapa actriz de la telenovela Volverte a Ver durante una charla que sostuvo con el programa Cuéntamelo Ya!, en donde habló de sus planes a futuro dentro de Televisa y de lo mucho que le ilusiona la posibilidad de poder retomar su carrera como presentadora. “Por supuesto que sí (me gustaría ser conductora en Televisa), eso es lo que me tenía a mí encantada, que toda mi carrera pude siempre combinar una cosa con la otra y siempre manifesté que es lo que yo quería hacer el resto de mi vida, poderlo combinar en la medida de lo posible, porque luego no hay todos los proyectos que uno quisiera, ni todo el tiempo, porque también la vacación le gusta a uno”, expresó entre risas.

De hecho, antes de que se confirmara su integración a las filas de Televisa, Anette tuvo la oportunidad de conducir el programa Hoy durante una semana, en donde no hizo más que ganarse el corazón de los televidentes con su gran carisma, quienes incluso pidieron a la producción dejar de planta a la expresentadora de MasterChef. Tras los primeros días en el foro de Hoy, Anette se confesó feliz por esta oportunidad de presentarse frente al público. “Muy bien, súper contenta, de hecho, ahorita fueron a preguntarme que cómo me voy sintiendo y padrísimo, la verdad es que me han tratado muy bien, súper compañeros, divertidos, nos hemos reído, muy padre”, comentó la conductora un encuentro con la prensa retomado por el reportero Edén Dorantes.

VER GALERÍA

Y es que Anette tiene amplia experiencia en programas matutinos, pues de hecho fue gracias a producciones de este tipo que su carrera despegó para siempre. “Extrañaba mucho, tener compañeros conductores está padre, digo, amaba también estar con los chefs pero es diferente, es otro tipo de programa y me encanta, la verdad lo estoy disfrutando mucho”, comentó, haciendo referencia a su trabajo en edición mexicana de MasterChef, donde se desempeñó como anfitriona desde 2015 y hasta 2020.

¿Cómo se siente con su nueva oportunidad en las telenovelas?

Mientras espera que le lleguen nuevas ofertas como conductora, Anette se prepara para retomar su carrera como actriz, una faceta que anhelaba volver a experimentar y por la que hoy se encuentra de lo más ilusionada. Es por eso que asumir este nuevo reto en la telenovela Volverte a Ver -en la que compartirá créditos con Brandon Peniche y Danilo Carrera-, la hace sentir como si fuera su primera vez. “Me siento como si fuera mi primer proyecto tal cual, estoy con esa misma ansiedad, nervios, entusiasmo, sueño, me pasa mucho eso en este momento. Estoy muy contenta y precisamente de empezar con el señor Sada que es un encanto de productor…”, afirmó en la charla que sostuvo con el programa Cuéntamelo Ya!