Emocionados, Adrián Uribe y Thuany Martins celebran los 9 meses de su pequeña Emily

La vida de Adrián Uribe dio un vuelco de 180 grados en el momento en el que supo que se convertiría en papá de nuevo, esta vez de la mano de su esposa Thuany Martins. De hecho, el actor ha dejado en claro en más de una ocasión lo emocionante que le ha resultado poder experimentar la paternidad ahora desde una perspectiva diferente, pues además de que en esta ocasión fue una pequeñita la que vino a alegrar su vida, su llegada se dio en medio de uno de los mejores momentos para el actor. Prueba de ello es la felicidad con la que Adrián ha celebrado los primeros nueve meses de vida de su pequeña Emily, a quien le ha dedicado un conmovedor mensaje en redes sociales, en el que ha dejado en claro la ilusión que le hace poder experimentar su paternidad a su lado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Adrián compartió una linda postal, tomada por Thuany, en la que se dejó ver disfrutando de su paternidad en plenitud, jugando con su pequeña en el pasto y posando de lo más sonriente para la cámara, evidenciando así la alegría que embarga en estos momentos su corazón. Junto a la imagen, el intérprete compartió unas lindas palabras para su bebé, en las que expresó todo lo que siente por ella. “¡9 meses de nuestro amor!”, escribió Uribe entre emojis de corazón, derritiendo el corazón de sus fans con las tiernas expresiones de su hijita.

Por su lado, Thuany replicó la postal que ella misma capturó en su perfil de Instagram, en donde también ha expresado la ilusión que siente al ver a su pequeña y a su amado compartir juntos de este momento tan especial. “¡Los amores de mi vida! 9 meses de nuestra princesa Emily. Te amo @adrianuribe”, compartió la modelo de origen brasileño emocionada. Como era de esperarse, Adrián reaccionó de inmediato a las palabras de su mujer y no dudó en dedicarle un lindo mensaje. “¡Gracias por haberme hecho el hombre más feliz del mundo hace 9 meses y todos los días! ¡Te amo esposa!”, expresó conmovido.

VER GALERÍA

Emily, la bebé más esperada

En diciembre pasado, un par de meses después del nacimiento de su hija, Adrián Uribe y Thuany Martins concedieron una entrevista para el programa La Hora ¡HOLA! de ¡HOLA! TV en donde hablaron del revuelo que causó la noticia de la llegada de Emily a la familia, algo que sin duda llenó a todos de alegría, en especial al primogénito del actor. “Gael, mi hijo, reaccionó de una manera, mejor de lo que yo me imaginé, de hecho, desde que le dijimos que estábamos esperando bebé, lo primero que dijo fue, pero, ¿está tomando ácido fólico? La verdad es que los tres queríamos que fuera niña”, confesó el comediante. Por su parte, Thuany se dijo muy afortunada por estar disfrutando de esta linda etapa que anhelaba: “Es mi primera hija, mi muñeca que siempre soñé”, confesó la brasileña.

En aquella ocasión, la pareja compartió también el motivo por el que eligieron Emily como nombre para su bebé: “Le pusimos Emily porque es un nombre que, desde chiquita, cuando jugaba a las muñecas les nombraba Emily, es un nombre que siempre me encantó y ya se quedó”, confesó Thuany. Con el sentido del humor que lo caracteriza, Adrián añadió: “Yo, como soy un buen padre, quiero evitar problemas familiares, desde un principio, pues la apoyé. ¿Para qué le discutía? No, ya, la verdad es que desde que me dijo Emily me encantó el nombre”, confesaron.

VER GALERÍA