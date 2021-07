Así ha respondido Danilo Carrera al ser cuestionado por Michelle Renaud

En las últimas semanas, Michelle Renaud y Danilo Carrera han acaparado titulares debido a los rumores que han surgido en torno a su relación. Y es que tras haber confirmado su rompimiento en enero pasado, tras un año y medio de noviazgo, se ha comenzado especular sobre una supuesta reconciliación amorosa entre ellos, rumores que han cobrado fuerza luego de que ambos compartieran de algunos viajes y de dejarse ver juntos en sus redes sociales. Y mientras Michelle ha sido clara en cuanto a no volver a hablar sobre su vida privada y mucho menos de temas del corazón, el guapo ecuatoriano ha sido un poco más abierto a la hora de hablar de su relación con la actriz, aunque de forma muy prudente y sin entrar en detalles.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una charla que Danilo sostuvo con el programa Hoy, a propósito del próximo estreno de su telenovela Volverte a Ver, que el actor no pudo evitar los cuestionamientos en torno a su relación con Michelle Renaud, con quien no ha dejado de frecuentar a pesar de su rompimiento. “Estoy muy contento, muy contento. Me despierto con una sonrisa y estoy bien. Tengo ahorita paz y estabilidad otra vez y mucho amor”, expresó el intérprete sin mencionar a nadie en específico y sin hacer referencia a la linda relación que ha formado con Michelle aún después de su rompimiento, dejando a más de uno con la duda sobre su posible reconciliación con la actriz.

Cabe destacar, que la reacción que ha tenido Michelle a las especulaciones sobre su intimidad ha sido contundente, pues a pesar de que siempre ha sido muy abierta para hablar de su vida privada, al ser cuestionada por Danilo ha preferido no compartir detalles de su relación con él, y ha optado por guardar silencio. “¿Saben qué? De mi vida personal ya no voy a hablar, ya me di cuenta cómo funciona esto, yo siempre he sido muy abierta, pero cuando empiezan a inventar cosas digo ya no”, dijo Renaud durante un encuentro con la prensa, durante la alfombra roja de la obra de teatro La Jaula de las Locas, a dónde Michelle acudió para develar una placa.

VER GALERÍA

Michelle y Danilo, de viaje

Fue a principios de julio cuando Michelle y Danilo disfrutaron de una escapada en contacto con la naturaleza que la misma actriz compartió en sus redes sociales, y en la cual se hicieron acompañar de otros amigos, según se aprecia en las fotografías que ella misma reveló y a las cuales añadió un emotivo mensaje. “Algo fundamental son los amigos, las personas con las que danzamos esta vida porque son ellos la guía de lo que somos, lo que ves en el otro es a ti mismo, incluso cuando no te gusta lo que ves, es ahí el regalo, si no te gusta, solo está en ti cambiarlo. Los amigos son nuestra guía para saber dónde estamos parados. Respétalos, abrázalos y compártete tal cual eres…”, escribió en sus primeras líneas,

La artista continuó con su mensaje, agradecida por el inmenso cariño del que se encuentra rodeada. “Yo por mi parte puedo decir con mucho orgullo que mi fortuna está en la gente que me rodea, estoy bendecida porque comparto con gente hermosa, admirable, que me ama y con quienes soy yo a mi máxima expresión y así nos divertimos y bailamos”, agregó.

VER GALERÍA