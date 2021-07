Ana Bárbara habla sobre dejar alineados sus asuntos: 'Ya no estoy en deuda con nadie'

El inmenso amor que Ana Bárbara tiene por su familia, la ha llevado a tomar decisiones determinantes, como el hecho de dejar alineados asuntos imprescindibles de su ámbito personal, entre ellos la conformación de un testamento. Con la sinceridad que la caracteriza, la cantante compartió detalles de este importante paso, con el que ha logrado asegurar la integridad de los suyos ante cualquier eventualidad. Gracias a ello, la intérprete puede sentirse segura de no tener ningún pendiente, algo que le permite enfocarse de lleno en sus actividades del día a día, enteramente feliz de tener todo en orden en este momento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, Ana Bárbara se sinceró sobre este importante aspecto que ha atendido con puntualidad, revelando incluso que ha compuesto un tema musical para el día de su partida, algo que tomó por sorpresa a los reporteros que la escuchaban con toda atención. “Hoy en día no sabes si vas a llegar el día de mañana, entonces no me quedo con nada pendiente. Ya no estoy en deuda con nadie y hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse…” expresó a los medios de comunicación que la abordaron de paso en el aeropuerto de la Ciudad de México, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy. “Así que por si las dudas ya la tengo hecha. Ojalá y no porque mis hijos están chiquitos…”, agregó.

Y aunque por fortuna todo marcha perfecto en su vida, Ana Bárbara ha hecho énfasis en lo importante que es para ella ser una mujer precavida, sobre todo en momentos en los que debido a diversas circunstancias nada está asegurado. “Todo está muy bien, la verdad es que sí he estado muy atenta. Es que con esta pandemia no sabes ni cuándo estás mal, no soy pesimista ni mucho menos, pero…”, dijo durante la charla, dando muestra de la madurez y apertura con la que suele abordar estos temas ante las cámaras y los micrófonos.

VER GALERÍA

El inmenso amor por sus hijos

Lo cierto es que más allá de ser una de las estrellas más exitosas en este momento, Ana Bárbara se siente muy orgullosa de su faceta como mamá, razón por la cual siempre disfruta mantenerse cercana a sus hijos. De hecho, fue a finales de mayo cuando la cantante celebró uno de los instantes más especiales en su vida, con la graduación de High School de su hijo Emiliano, quien egresó de la Culver Military Academy. Fue así que compartió fotos y videos con todos sus seguidores, quienes han sido testigos del inmenso amor que la intérprete tiene por los suyos.

Recordemos que, a principios de enero, la intérprete de temas como Lo Busqué o Bandido, celebró su cumpleaños número 50, teniendo la dicha de recibir lindos detalles por parte de sus hijos, entre ellos un emotivo mensaje de su hijo Emiliano. “Feliz cumpleaños mami, te amo. Ya son 50 años de no rajarte y no rajarte. Eres la más chin*** y espero que te la pases muy padre en este día tan especial, aunque no pudimos estar juntos en esta ocasión, pero te amo”, expresó Emiliano. Por su parte, José María expresó: “Hola, mamá hermosa querida. Te amo mucho, demasiado y virtualmente vengo a felicitarte en tus 50 años… Te amo y estoy muy agradecido con la vida de que me puso a ti de mamá, que eres una mamá muy buena y una muy buena trabajadora. Y sé que no me he portado tan bien, pero quiero portarme bien y cambiar este año para darte ese regalo de cumpleaños. Te amo mucho”. Finalmente, el menor de sus hijos, Jerónimo, dijo: “Gracias por ser parte de mi vida y por todos los sacrificios que haces por mí. Solo quiero que sepas que te amo y que siempre, cuando necesites ayuda, aquí voy a estar por ti para ayudarte…”, concluyó.

VER GALERÍA