Ferdinando Valencia confiesa que quiere más hijos, pero admite: ‘Tengo muchísimo miedo’

Hace poco más de dos años, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman cumplieron su sueño de convertirse en padres. Sin embargo, meses después de esta buena nueva, la pareja tuvo que afrontar la dura pérdida de uno de sus mellizos a causa de un problema médico. El tiempo ha pasado y la memoria de su pequeño Dante los acompaña a cada momento, incluso cuando el actor y la modelo sopesan la idea de ampliar su familia en un futuro. El actor se ha sincerado sobre la posibilidad de tener otro bebé, y ha aunque ha confesado que le gustaría tener más de uno, ha admitido que este panorama le causa mucho temor.

Feliz por el éxito que ha tenido su telenovela Vencer el pasado, Ferdinando habló sobre su experiencia en esta producción, y reflexionó sobre algunos aspectos abordados en el melodrama. “Trato de vivir siempre en el presente, y más después de muchas cosas que nos han pasado…. Muchas personas viven en el pasado y suelen estar frustradas”, comentó en entrevista con TVyNovelas. Y en lo que se refiere al futuro, el actor fue cuestionado sobre las declaraciones de Brenda acerca de tener otro hijo. “Yo quiero muchos hijos, muchos más, eso es lo que quiero”, expresó convencido.

Sin embargo, el galán de televisión descartó que por ahora estén buscando tener un bebé y explicó las razones. “No es algo que tengamos como plan a corto plazo, y eso responde a las circunstancias específicas de nuestro sistema de salud ante la pandemia”, comentó, antes de ahondar en una condición de su pareja que la hace vulnerable. “Brenda es alérgica a unos medicamentos que tienen que ver con lo que estamos viviendo de la pandemia, entonces para mía me representa un temor muy grande exponerla a un embarazo en estos momentos”, continuó e intérprete. “Yo quiero que pase un tiempo, que ella se vacuna, saber que estamos en un balance para poder afrontar un embarazo”, agregó.

Ferdinando confesó que aunque Brenda está muy ilusionada con la idea de tener otro bebé, él ha preferido ser cauto antes de dar el paso. “Ella es muy valiente, pero yo no. Cuando ya estemos seguros pensaremos en la inmediatez, porque no me gustaría que el nuevo hijo tenga mucha diferencia de edad con Tadeo”, comentó, y dijo que si las circunstancias actuales fueran otras, su pareja ya estaría embarazada. “Voluntad hay, y ella es como muy empeñosa en esa búsqueda, yo soy el que no la dejo”, reconoció. El actor fue cuestionado además sobre si, ante la lamentable pérdida de su pequeño Dante, le da miedo tener otro hijo. “Sí, mucho, mucho… Cuando tienes un hijo y volteas a ver cómo te ha cambiado la vida, te das cuenta de que ahí está la verdadera fortuna en todos los sentidos”, comentó. “Sí, tengo muchísimo miedo, es un temor que traigo incrustado en los huesos y ni siquiera es una elección personal, cerebral o de conciencia, yo no he elegido tener miedo, y lo llevo clavado”, admitió.

Brenda Kellerman no pierde la ilusión

El mes pasado, durante una interacción con sus seguidores en Instagram, la actriz respondió las preguntas de algunos de sus seguidores, y más de uno le preguntó sobre el tema de la maternidad y sobre si le gustaría convertirse en madre de nuevo. Brenda respondió con sinceridad, dejando en claro lo mucho que le ilusiona embarazarse de nuevo. “Es una de las preguntas que tengo mucho (en redes). Sí me gustaría, siempre había dicho que yo quería tener dos bebés, pues bueno, ya saben que uno está en el cielo, pero en la tierra me hace falta uno más”, expresó.

Tiempo atrás, Brenda se había mostrado un poco renuente a la idea de volver a tner un hijo, ello debido a la dura experiencia que vivió con su pequeño Dante, quien desafortunadamente falleció a consecuencia de las secuelas de la meningitis que le fue diagnosticada apenas unos días después de su nacimiento. Y es que además, tomando en cuenta la situación de pandemia por la que aún atraviesa el mundo, Brenda consideraba que sería un tanto difícil vivir un embarazo en medio de esta situación. “Ahorita están tan complicadas las cosas y la verdad sí me da temor. Me da miedo porque digo ‘uff, es lo que Dios quiera’, pero volver a pasar por algo igual, no sé si podríamos volver a salir adelante”, expresó en abril durante una charla en el programa radiofónico Todo para la Mujer en abril pasado.

