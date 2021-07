El Negro Araiza se pone nostálgico en su papel de padre y su ex comenta: ‘Te di el regalo más grande’

Ilusionado con un nuevo amor en su vida, Raúl El Negro Araiza se ha dejado ver muy feliz en las redes sociales, incluso ha compartido una que otra foto junto a la guapa mujer que le ha robado su corazón. Sin embargo, en sus cuentas ocupan un lugar muy especial sus dos grandes amores: sus hijas Camila y Roberta, quienes son su mayor fuente de inspiración y orgullo. De hecho, ha sido a ellas a quienes ha dedicado su más reciente publicación, pues se ha puesto nostálgico y ha reflexionado sobre el fugaz paso del tiempo. Pero lo que seguramente ha sorprendido a muchos de los seguidores del conductor, ha sido el comentario de su exesposa, María Fernanda Rodríguez, madre de las jovencitas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Aprovechando el tradicional jueves de TBT, El Negro compartió en su cuenta de Instagram un video con una recopilación de momentos especiales en su vida como papá: Fotos de sus hijas desde que eran bebés, en algunas con un muy joven Raúl Araiza a su lado, ultrasonidos, y hasta un reconocimiento al ‘Mejor Papá’ firmado por su hija Roberta en junio de 2011. “No por favor... Mis tesoros, ¡que rápido se va la vida!”, escribió el conductor en su post, agregando algunos emojis de caritas llorando. “¡Hay que vivir y vivir lo más intenso que se pueda!”, agregó en su publicación, como una especie de consejo para sus seguidores. “¡Las quiero!”, agregó en su mensaje, al parecer refiriéndose a sus amadas hijas.

VER GALERÍA

Tan pronto hizo esta nostálgica publicación, los seguidores de El Negro reaccionaron elogiando su papel de padre y haciendo cumplidos hacia él y sus hijas. Pero entre los comentarios que generó su post, destacó el de María Fernanda Rodríguez, su exesposa y madre de sus hijas. “Ufff, te di el regalo más grande de tu vida”, comentó ella, agregando varios emojis con corazones, al parecer enternecida por las lindas fotos de sus bebés. Estas palabras no pasaron inadvertidas para Araiza, quien no tardó en responder al comentario de su exmujer expresando su sincero agradecimiento por haberlo convertido en padre. “¡Y por eso siempre estaré en deuda contigo mi equipara (sic)!”, escribió.

VER GALERÍA

Exesposos y buenos amigos

No es un secreto que El Negro Araiza y Fernanda conservan una excelente amistad, además de la relación profesional que los une, pues él ha sido abierto al hablar al respecto. En octubre de 2020, el también actor se sinceró sobre su relación con su ex tras haber decidido tomar cada uno su propio camino. “Me separé hace un año y medio, pero muy bien, 24 años, 24 me aventé, muy bien, tengo dos hijas, una de 23 y otra de 22”, contó entonces en una entrevista virtual con Mar Saura. “La familia sigue, de formas distintas, incluso mi exmujer es mi manager y mi socia, nos llevamos muy bien”, aseguró. “Yo decidí vivir mi vida de una manera distinta, seguir siendo familia, no pareja, ella igual”, agregó.

En aquel entonces, Raúl se encontraba en una relación con la psicoterapeuta María Amelia Aguilar, y aunque se confesó emocionado por ese nuevo enamoramiento, dejó claro que dicha relación no afectó ni un poco su amistad con Fernanda. “Ha sido muy divertido volver a sentir esta emoción también de vivir y todo, aunque la relación con la mamá de mis hijas ha sido fenomenal, es mi mejor amiga”, aseguró el conductor, y confirmó las palabras de la anfitriona de que “una cosa no quita la otra”. A su vez, explicó que la decisión que tomó con su exesposa fue meditada por ambos: “Nosotros valoramos si valía la pena salir, o valía la pena quedarnos como amigos, porque pues hablábamos mucho”, dijo.

VER GALERÍA