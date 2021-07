Érika Zaba abre su corazón sobre lo difícil que fue convertirse en madre

Uno de los anhelos más grandes de Érika Zaba era el de poder convertirse en mamá, un sueño que hizo realidad a principios de noviembre de 2019, con el nacimiento de su pequeñito Emiliano. Sin embargo, detrás de ese camino que recorrió de la mano de su esposo, Francisco Oliveros, con la firme intención de poder embarazarse, hay una historia difícil de la que ha compartido los detalles más profundos con sus fanáticos, quienes han sido testigos de este sensible capítulo en la vida de la cantante. “Si yo hubiera sabido, que hubiera podido congelar óvulos y así tener un proceso menos doloroso, mucho más corto probablemente, creo que la historia hubiera cambiado…”, dijo en los primeros minutos de un video dado a conocer a través de su canal de YouTube.

A través de un clip titulado La importancia de la pareja en momentos difíciles, Érika relató parte de su experiencia, contando con la presencia de su marido Francisco, a quien cuestionó sobre cuál considera que había sido el momento más complicado de este proceso, en el que ambos buscaron poder convertirse en papás, él por tercera ocasión y ella por primera vez. “Sin duda la primer pérdida, tienes a tu pareja desmoronándose, ya teníamos un positivo, están creciendo dos corazones y de repente, a los treinta días se apaga, y se apaga tal cual, se apaga nuestra ilusión, se apagan nuestros planes, se apagan nuestras ganas, (dices) ‘¿cuántas veces vamos a tener que pasar por esto?’, y te asaltan un montón de dudas. No tengo la menor duda, ese el momento (más difícil) …”, compartió.

En ese espacio, en el que Érika presentó fragmentos de su participación en un podcast, explicó las razones por la cuales considera relevante tocar este tema públicamente, pues considera que esto puede servir a muchas mujeres. “Me parece importantísimo la información, por eso abrimos este tema tan íntimo y tan nuestro… Yo fui un testimonio de esta lucha de querer ser mamá, tras un in vitro, inseminaciones, pero queremos hablar que todo esto se puede evitar con una congelación a tiempo de óvulos…”, señaló la integrante de OV7, quien definió la pérdida de ese primer embarazo como un golpe muy duro. “Yo tuve mucha suerte porque tengo un gran esposo, pero tuve un gran esposo en este proceso tan complejo como mujer, y sin duda para el hombre que te acompaña pues también no es nada sencillo, pero gracias, mi amor…”, dijo.

El inicio de la etapa más difícil

Al revelar los extractos del podcast al que acudió como invitada, Érika incluyó la parte en la que relata cómo inició el proceso de querer convertirse en mamá, cuando tras asistir a un chequeo de rutina con su médico recibió una noticia que le cambió la vida para siempre. “La decisión de ser mamá, y de sentirme presionada y apurada y empujada para ser mamá, es cuando yo voy al ginecólogo a una revisión cotidiana y me dice: ‘¿Piensas ser mamá?... porque te tengo una noticia, tu calidad de los óvulos empieza a perderse a partir de los 35, si tú no eres mamá ya, te va a costar mucho trabajo y no vas a poder’…mi siguiente golpe más fuerte es donde yo tengo mi primer in vitro, donde me ponen dos embriones, me hacen la prueba de si estoy embarazada o no, sale positivo… Al mes, donde tienen que escuchar los latidos del corazón, ya no se escuchaban ni uno ni dos bebés, había perdido a los dos bebés, para mí fue un golpe muy fuerte…”, explicó.

Finalmente, Érika dio un valioso consejo a sus fanáticas, guiándose por su propia experiencia y siempre muy agradecida por la manera en que pudo sobreponerse de ese contratiempo en su vida. “La única cosa que aclara tu pensamiento es la información, infórmense, cuando ustedes tienen las herramientas y todas las cartas sobre la mesa como así se dice, tienen que verlo fríamente. Obviamente aquí hay una parte de fe… está muy bien, porque también creo que hay una parte divina en todo esto…Yo tuve mucha fe, y estoy segurísima que esa energía y esas oraciones que se hicieron masivas ayudaron para que yo pudiera ser mamá…”, dijo.

