Sincero, José Eduardo Derbez admite que le da miedo la paternidad

Después de un tiempo en la soltería, José Eduardo Derbez sorprendió a sus seguidores al revelar que su corazón estaba nuevamente ocupado, y aunque en un inicio manifestó su intención de ser reservado con esta relación, al final terminaron por conocerse los detalles. Así, el actor disfruta junto a Paola Dalay de un sólido y feliz noviazgo, que está cada vez más cerca de cumplir dos años. Y al verlo tan pleno en este aspecto de su vida amorosa, no han tardado en surgir dudas sobre sus proyectos a futuro en el plano personal. En una reciente charla en uno de los programas en los que participa, el intérprete se ha sincerado sobre el tema de la paternidad, y ha admitido que tiene cierto temor a convertirse en papá.

Durante una emisión más del programa Miembros Al Aire, los conductores conversaban sobre los miedos, y Yordi Rosado abrió el tema de los padres e hijos. En su oportunidad, José Eduardo reconoció como en otras veces, que su mayor temor tiene que ver con sus padres. “Mi miedo es que se muera alguno de mis papás, a la muerte hacia mí…”, confesó el joven actor. Al enumerar sus miedos, el hijo de Eugenio Derbez reconoció que otro de ellos tiene que ver con la paternidad. “Y a tener hijos”, expresó ante la sorpresa de sus compañeros. “Sí (me ) gustaría pero da miedo”, agregó. Luego de que una invitada al programa reconociera que algunos detalles de parto la han disuadido de convertirse en madre, Yordi explicó que en su experiencia, hay otros aspectos más que causan miedo. “Pero eso es lo de menos, la manutención…”, comentó el locutor. José Eduardo estuvo de acuerdo con ello: “Es todo ese proceso… El parto no me da miedo”, dijo entre risas y bromeó además con el temor a pagar los gastos en el hospital.

Hace un año, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio, sostuvo una sincera conversación virtual con los hijos de su marido, y en un momento de la charla les preguntó directamente: “¿Se les antoja ser papás en algún momento? ¿Les gustaría?”. Luego del momento de bromas, Vadhir rectificó y de forma muy sincera admitió: “A mí sí (me gustaría ser papá)”. Algo que su hermano menor confirmó. “Vadhir yo creo que sí lo veo ya con unos ojos que le brillan”, agregó. Por su parte, José Eduardo profundizó un poco más en el tema y reveló las razones por las que hasta ahora no ha buscado convertirse en papá. “Sí (me gustaría)… Pero me pasan muchas cosas: cuando convivo con niños se me quitan las ganas. Y de repente sí quiero tener, pero sabes qué, el mundo ahorita está de locos, entonces de repente decir: ‘Ahorita traer a alguien (es complicado)’”, algo con lo que Alessandra se sintió identificada: “En mis 30's empecé con la duda de entre sí que no, eso era lo que pasaba. Obviamente esto no lo vas a entender hasta que tengas a tus hijos en los brazos”, confesó.

Ha sentido cierta presión social sobre formar una familia

En otra emisión reciente de Miembros al Aire se tocó el tema de los flechazos por redes sociales, y José Eduardo no tardó en compartir su exitoso caso, ya que conoció a Paola por medio de Instagram. Ante esta revelación, una invitada al programa le preguntó directamente: “¿Cuándo te casas?”. Esta pregunta lo tomó por sorpresa, sin embargo, con toda tranquilidad expuso su postura de llevar las cosas con calma. “No por qué, no, vamos bien, vamos a tiempo”, comentó.

Más adelante, los conductores reflexionaban sobre el tema de la edad y cómo la asumen, y José Eduardo confesó que, si bien aún se siente joven, en algunos aspectos ha sentido cierta presión social en lo que respecta a formalizar aún más su relación. “Estoy en mis 29 y sí me está costando llegar a los 30 porque sí siento raro, más aparte que todos mis amigos se están casando”, admitió el actor. “Así de que los amigos empiezan a casarse, y la novia de repente te comenta, y de repente más amigos con hijos…”, agregó al ahondar en su punto. Hace un par de meses, José Eduardo ya había expresado su opinión respecto a dar un paso más en su noviazgo, pues fue cuestionado en el programa Hoy sobre si tenía previsto a corto plazo casarse con Paola. “No, no, no, ahorita no hay planes de boda, no va a haber boda, ahorita estoy concentrado en el trabajo 100%, la boda ya vendrá después, si es que hay, sino, no, ya veremos”, dijo entonces.

