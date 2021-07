A detalle, Ryan Antonio cuenta cómo fue el flechazo con Andrea Meza

Hace unas semanas Andrea Meza hizo su regreso triunfal a México en su primera visita como Miss Universo, viaje que también aprovechó para estar con su familia, pues ya la echaba de menos. Su novio Ryan Antonio la alcanzó días después, y por fin se dio la oportunidad de que el tiktoker conociera a los Meza Carmona, en Chihuaha, tierra natal de la reina de belleza. Tras una corta pero inolvidable estancia, ambos regresaron a Estados Unidos, y Alma Carmona, madre de ella, le dedicó un cálido mensaje al galán de su hija, el cual él agradeció sinceramente. Tras aquella aventura, el estadounidense ha compartido detalles de su encuentro con la familia de su novia, y además ha recordado cómo fue que se conocieron, hace poco más de un año.

Con ayuda de su profesora de español, Hilda Rueda, quien además fungió como entrevistadora, Ryan Antonio contó cómo le fue al conocer a la familia de Andrea. Aunque todavía no habla muy bien español, el tiktoker hizo un enorme esfuerzo para hacer un Live en Instagram en nuestro idioma, por lo que muchas frases las expresó a su manera. “Estaba un poco nervioso, obviamente, estaba un poco abrumado, por todo, por estar en México”, reconoció el estadounidense, haciendo un gran esfuerzo para hilar las oraciones. El tiktoker admitió haberse asombrado por lo numerosa que es la familia de la Miss Universo, de hecho dijo que eran tantos integrantes que no pudo llevarles regalos a todos. “Todas las personas eran tan amables y acogedoras, todo el tiempo”, comentó. “Fue absolutamente maravilloso… Me sentí como si estuviera en mi propia casa, hay muchas similaridades entre mi familia y la de ella”, aseguró. “Conocí por primera vez a la mamá de Andrea”, dijo Ryan, y su maestra le preguntó si ella lo había aprobado. “No, creo que no”, dijo entre risas, antes de corregir su respuesta: “Creo que sí”.

El estadounidense contó que en este viaje había aprovechado para practicar su español: “Fue perfecto en México, cuando estaba allá, yo hablé español en fluidez”, dijo con un tono bromista, afirmación ante la que su entrevistadora expresó sus dudas, pues le comentó haber visto un encuentro con medios en el que él había huido de las cámaras cuando le hablaron en español, pero regresó cuando le hablaron en inglés. “Necesito pedir disculpas a Hoy Día porque no hablé español en mi entrevista”, comentó.

Su historia de amor con Andrea

Aprovechando esta interacción, Ryan contó cómo conoció a Andrea, pues éste es un tema de constante interés entre sus seguidores, tal como se lo mencionó su profesora. “En redes sociales, en TikTok, pues Andrea me encontró en TikTok, por un video en Tiktok y vi esa notificación y la seguí”, relató el estadounidense y reveló que, de hecho, hace poco fue su primer aniversario de seguirse mutuamente en redes sociales.

Sin embargo, el tiktoker contó que las cosas no fluyeron desde el inicio como él hubiera esperado. “Esta es una historia fantástica, porque ella fue una persona muy grosera conmigo”, contó. “Yo la contacté por mensaje en Instagram y por texto le dije: ‘¡Feliz cumpleaños Andrea!’. Ella me respondió y me dijo: ‘Muchas gracias’, y yo le respondí: ‘¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo para tu cumpleaños?’ y adivina qué me dijo ella”, preguntó a su profesora, quien obviamente no acertó. “Ella me dijo nada, ¡ella me ignoró!”, recordó Ryan, señalando que en ese entonces no podía entender las razones de la falta de reacción de Andrea. “No sé, yo le di el mejor piropo que yo tenía, pues fue: ‘¿Cómo sales por el pan?’ ¡No! ‘¿A qué hora sales por el pan?’. Y nada, nada”, contó el estadounidense, quien incluso confesó que se desahogó en un video en sus Instagram Stories por no tener respuesta de Andrea.

“Estaba muy triste y luego un mes después, ella me respondió: ‘Recordé que yo no te respondí’”, dijo al recordar las palabras de la guapa mexicana. “Creo que ella estaba un poco avergonzada. Esta es la historia de nosotros, el comienzo, y después del peor mes de mi vida, después de esta conversación, empezamos a hablar cada día”, contó Ryan, precisando que sus charlas eran por video: “A ella le gusta mi carita, ella no puede ver sin ver mi carita”, bromeó. Casi un año después, y con una novia convertida en Miss Universo, el tiktoker dijo sentirse pleno. “Estoy muy feliz y creo que soy muy afortunado”, dijo.

