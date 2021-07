'Enamorada a más no poder', Paulina Burrola responde a la dedicatoria de Mauricio Ochmann

Desde que se supo de su romance con Paulina Burrola, Mauricio Ochmann fue discreto en sus declaraciones públicas, limitándose siempre a decir que se encontraba feliz con esta nueva relación. Mientras que, en sus redes sociales, el actor no dejó de expresarle su amor a su guapa novia, así como su apoyo incondicional en los momentos más duros que recientemente vivió la modelo. Y si bien el intérprete había procurado mantenerse ajeno a todos los rumores y comentarios negativos en torno, finalmente quiso alzar la voz para defender su noviazgo y gritar a los cuatro vientos cuán especial es para el la sonorense. Estas palabras no pasaron desapercibidas para ella, pues no ha tardado en reaccionar al efusivo mensaje de su galán.

Horas después de que Mauricio compartiera su sentido mensaje en su cuenta de Instagram, Paulina tomó su propia cuenta para responder este gesto. “¡Sí, sí! ¡Voladísima y enamorada a más no poder, te amo!”, escribió en sus Stories al retomar la publicación del actor, y compartiendo una foto de ambos similar a la publicada por él, ambas posiblemente tomadas durante la escapada a Los Cabos de la que los dos disfrutaron el mes pasado. Mientras que la modelo sigue en México, el actor está en Madrid por las grabaciones de su nueva película, las cuales al parecer lo tendrán en España durante varios meses. En este tiempo fuera de casa, Ochmann ha recibido la visita de su hija Lorenza, y posiblemente dentro de poco pueda reunirse con la modelo.

Ayer, el actor sorprendió a sus seguidores con un sincero mensaje en el que no sólo aclaró las dudas respecto al tiempo que lleva de conocer a Paulina, sino que también expuso su postura ante las críticas y rumores de los que su relación ha sido blanco. “Apareciste hace casi seis meses en mi vida y así sin esperarlo y sin buscarlo, tu luz atrapó mi atención. Me has dejado conocerte poco a poco, llenándome de amor en cada acción; en cada detalle”, escribió el intérprete en su post. “Gracias por darme la oportunidad de conocer al ser tan especial y bonito que eres, llena de valores y con una fuerza interior enorme para enfrentar estoicamente cada batalla que la vida te presenta. Te admiro y Te amo”, agregó.

Tras expresar a corazón abierto sus sentimientos hacia la modelo, Mauricio manifestó su opinión hacia quienes han criticado y atacado su relación. “Lamentablemente nos toca vivir en un mundo donde mucha gente inventa historias, miente, difama, agrede y ataca sin piedad y sin escrúpulos. Tal pareciera que crean una propia historia desapegada completamente de una realidad basada en lo que leen o escuchan”, escribió Mauricio. “Ni tú ni nadie se lo merece y nuestra relación tan bonita y especial, tampoco. Ojalá en este mundo predominará el amor y se dejara a un lado agredir sin razón. Mi axioma favorito es VIVE Y DEJA VIVIR”, agregó en su mensaje y finalizó: “Estoy contando los días para volver a verte”.

Su historia de amor con Paulina

A mediados de junio, Mauricio sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales algunas fotos muy bien acompañado durante una escapada en Los Cabos. Pasó poco tiempo para que se revelara la identidad de la guapa mujer a su lado: Paulina Burrola. Como era de esperarse, en los días que siguieron, el actor fue cuestionado por la prensa sobre este nuevo romance. “Bien, muy bien. Todo va marchando muy bien, estamos muy contentos todos”, respondió el actor ante las cámaras de Hoy Día cuando los reporteros le preguntaron si Aislinn Derbez, su expareja, estaba al tanto de su noviazgo y si todo se encontraba bien entre ellos. A su vez, el protagonista de El Chema confirmó que su novia ya había tenido la oportunidad de conocer la pequeña Kailani.

Revelada ya la identidad de la mujer que flechó a Mauricio, no faltó quien se sumergió en sus cuentas de redes sociales y notó que la modelo tenía likes en fotos publicadas mucho tiempo atrás. Este detalle fue interpretado por algunos de manera negativa, por lo que el actor aclaró en su momento las circunstancias en las que realmente inició su amor por Paulina. “¡No, bueno! Para todo inventan, le dan vuelo a la hilacha, pero digamos que mi estrategia, porque obviamente, la empecé a seguir como en enero de este año y obviamente la empecé a likear. Yo la conocí en enero de este año, y ahí es donde la empecé a likear, para hacerme notar”, explicó el intérprete días después en un nuevo encuentro con la prensa.

