Yadhira Carrillo, dispuesta a colaborar con la autoridad en el caso de su marido: 'Para que sepan quién es quién'

Los últimos dos años, sin duda han sido muy complicados para Yadhira Carrillo, pues ha tenido que hacer frente a la difícil situación legal que atraviesa su marido, quien se encuentra detenido en el Reclusorio Norte, con total entereza y optimismo. A pesar de las circunstancias, la actriz no ha perdido la fe en que el caso de su esposo se resuelva de forma favorable y pronto pueda regresar a casa a su lado. De hecho, Yadhira se ha mostrado dispuesta a colaborar con las autoridades, con la finalidad de demostrar la inocencia de su pareja, algo que la intérprete ha defendido desde el primer momento.

Así lo reveló la guapa protagonista de telenovelas como Palabra de Mujer durante un reciente encuentro con la prensa, en donde con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, se dijo dispuesta a hacer todo lo posible por demostrar la inocencia de su esposo y a colaborar con las autoridades si es que así se lo requirieran. De hecho, la actriz dijo no tener miedo a ser investigada como parte del proceso legal de su marido, pues dijo no tiene nada que esconder. “No pasa nada, aunque así fuera, no pasa absolutamente nada, es para que sepan quién es quién, eso es muy importante”, dijo Carrillo antes de ingresar al Reclusorio para su visita de rutina.

Con la misma actitud positiva con la que se ha mostrado a lo largo de todo el proceso de su marido, Yadhira aseguró que para ella no hay nada más importante más que la verdad, por lo que se dijo confiada en que la investigación bajo la que se encuentra su esposo será favorable para él. “(Me mantiene fuerte) la verdad, el saber que está bajo una investigación mi esposo, eso es bien importante que la gente lo sepa, Juan está en investigación, eso es todo. Y mientras está la investigación yo estoy con él. No es una situación preocupante, porque sabemos perfectamente cómo están las cosas desde el día uno. Mientras tanto, acompañarlo, estar aquí con él siempre y eso es todo”, expresó la intérprete. “Es lo que además debes hacer como ser humano, como esposa, como amiga, como compañera, en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, hay que estar a full, a mil, siempre así será…”, finalizó.

¿Ya vacunaron a su marido?

En la misma charla, Yadhira Carrillo se mostró preocupada por su esposo debido a que hasta el momento la vacunación contra el Covid-19 no ha iniciado al interior de los centros penitenciarios, a pesar de que su pareja está dentro de los grupos de edad que ya tienen sus esquemas completos de vacunación en México. “Sé que en los reclusorios están empezando ya con el tema de las vacunas, no sé cómo van a llevar a cabo las fechas, ni tengo conocimiento, pero en cuanto lo tenga con mucho gusto se los comparto”, reveló la actriz.

La actriz detalló que, pese a que la mayoría de los reclusos están aislados y se procura evitar las aglomeraciones al interior de la penitenciaría, siempre existe el riesgo de contagio. “Sí es (peligroso) porque tienen que bajar a notificaciones y este tipo de cosas, si de algún modo estás en el ambiente, para todos es riesgoso siempre, hay que procurar vacunarse todos”, agregó.

