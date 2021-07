¡Qué grande está! Billy Rovzar celebra los 21 años de su hijo mayor Max

En medio de su labor de padre con la pequeña Kira, la bebé que tiene con su esposa, Claudia Álvarez, el productor Billy Rovzar atraviesa por otra memorable etapa con su primogénito, Max, quien este 21 de julio celebra su cumpleaños número 21. A través de su cuenta de Instagram, Billy le dedicó un sentido mensaje a su hijo mayor con quien comenzó a escribir sus memorias como papá, la imagen junto al joven provocó revuelo entre sus seguidores debido a lo grande que luce Max a quien no veíamos en las redes del productor desde junio pasado, cuando compartió una instantánea al lado de sus tres hijos con motivo del Día del Padre.

Padre e hijo poseen una relación única que Billy intentó plasmar en esta foto y felicitación con la que celebró la vida de su primogénito en redes: “Hace 21 años, el universo conspiró para enviarte a mi vida en forma de maestro. Desde el primer día, no has dejado de enseñarme, a veces consciente y a veces sin darte cuenta, pero siempre con amor. Tu sonrisa aparece en mi corazón, cuando cierro los ojos y cada vez que te abrazo, mi mundo literalmente se detiene. Felicidades por el hombre que eres mi amor y gracias por tanto”, escribió el productor al lado de una foto en la que aparece abrazando por el cuello a su hijo quien comentó esta publicación con varios emojis de corazones.

Esta publicación de Billy provocó también la reacción de varios de sus seguidores, como Claudia Álvarez quien no perdió la oportunidad de resaltar la galanura del joven: “Wow lo guapo y grande. ¡Felicidades!”, escribió. Por otra parte, Adal Ramones quien, como Billy, sabe cómo es ver a los hijos crecer y tomar su propio camino (como con su hija Paula, de 20 años), le escribió: “Qué alegría ver a un padre entregado a sus hijos. ¡Felicidades a ambos, querido amigo!”. Fue el mes pasado, con motivo del Día del Padre, que Billy Rovzar compartió una imagen al lado de sus tres hijos, Max, Alexandra y Kira, a quienes les escribió: “Aquí la tropa completa. Las tres personas más importantes de mi vida. Por quien doy la vida, a quien le dedico mis logros y mis fracasos. Los amo”.

Max y su cercanía con su papá

El año pasado, tras convertirse en papá por tercera ocasión, con la llegada de Kira, Billy reconoció que hizo uso de los conocimientos que adquirió con sus dos hijos mayores, para cuidar a la bebé: “La última vez que realmente cambié pañales fue hace 16 años. Cambias tú, cambia tu vida, no eres la misma persona, lo vives diferente, no mejor, ni peor, diferente y estoy viviendo este momento intensamente”, comentó en enero pasado el productor al programa Venga la Alegría. Aunque ahora Max no está viviendo actualmente con Billy, en el pasado, el joven pasó una temporada con su papá y con Claudia Álvarez: “Se viene el hijo de Billy a vivir con nosotros, es otra etapa, que me encanta”, reveló la actriz a Hoy, en 2017.

Max vivió con su papá y con Claudia antes de que la pareja tuviera a Kira: “Se me hace que es lo mejor que puede pasar ahorita porque es importante, para Billy, compartir esta etapa con su hijo, y para su hijo, compartirla con Billy”. En aquella conversación, Claudia resaltó la buena relación que tiene con Fernanda Gamboa, mamá de Max y Alexandra a quien quiso hacer un reconocimiento: “A sus hijos los amo con toda el alma, pero el trabajo, trabajo de todos los días, duro, se lo ha llevado la mamá, Fer, y a mí me ha tocado consentirlos, quererlos, cuidarlos, amarlos. Tenemos mucha comunicación, creo que lo más importante en una pareja es apoyar y hacer crecer a tu pareja y que tu pareja también te haga crecer, venimos a sumar”, explicó en aquel momento.