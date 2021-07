Ximena Navarrete revela que ya tiene fecha para el nacimiento de su bebé

Uno de los grandes anhelos de Ximena Navarrete y su esposo Juan Carlos Valladares era el poder convertirse en padres y formar la familia que siempre soñaron. Un sueño que se ha convertido en una realidad, luego de un largo proceso y de una dolorosa pérdida, por lo que la pareja no podría estar más feliz. De hecho, la modelo y el empresario ya cuentan los días y semanas que les quedan para poder tener entre sus brazos por primera vez a su bebita, un instante que esperan puedan celebrar antes de que termine el año, por lo que la ilusión en sus corazones crece día a día, y conforme se acerca la fecha.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo ha revelado la Miss Universo 2010, durante una charla que sostuvo con la experta en infertilidad Aldonza Velez en Instagram, en la que a corazón abierto habló del largo proceso que tuvo que enfrentar antes de poder embarazarse, así como de los detalles de su dulce espera, dejando en claro que se ha tomado con calma su preparación antes de la llegada de su hijijta, tomando la información necesaria para estar lo mejor informada al momento de su parto. “Ahí voy, poco a poco, yo creo que luego está esta otra parte en la que empiezas a escuchar 200 historias, consejos, opiniones… Es mejor ir poco a poco, lo que se vaya a aprendiendo. Claro que está bien estar informada, la información es poder, todo lo que podamos leer y lo que sume es padre”, dijo la también actriz.

Fue entonces que reveló la fecha casi exacta del momento en el que podría ocurrir la llegada de su pequeñita, dejando en claro que aunque ha decido informarse y tomar algunos consejos de otras madres, ella piensa disfrutar su maternidad al máximo y aprender a través de su experiencia y convivencia con su bebé, por lo que no le preocupa el ser una mamá primeriza. “Pero también es que tanto, tanto, tanto, tanto, de todas maneras, en cuanto sale la bebé y la tienes en tus brazos, todo cambia, entonces poco a poco iré (aprendiendo), si Dios quiere, nacerá para la primera semana de diciembre”, reveló la intérprete, quien en todo momento se mostró sonriente e ilusionada a la hora de hablar de su experiencia con la maternidad.

VER GALERÍA

En esa misma charla, Ximena habló de cómo se encuentra actualmente y de los cuidados que está siguiendo durante su embarazo, dejando en claro que todo va viento en popa y sin mayores complicaciones. “Mi embarazo está bien, estoy bien, estoy tranquila, no tengo un embarazo de alto riesgo, ni nada por el estilo, entonces he estado haciendo mi vida normal, estoy activa, camino… Muy contenta”, compartió de lo más emocionada. “Ya ahorita sí me la creo, porque ya siento la panza, ya pesa. Ya tengo 20 semanas, estoy a la mitad (de mi embarazo) justamente, y bueno, super contenta”, comentó.

La emoción tras dar a conocer la noticia

Después de que eligieron a ¡HOLA! como medio para compartirle al mundo que está embarazada, Ximena Navarrete utilizó su cuenta de Instagram para revelar más detalles de su dulce espera. Como una foto de uno de los ultrasonidos de su bebé, una imagen que acompañó de un sentido texto: “Mi cielo se pinta de colores con el arcoíris más deseado y esperado de mi vida. Mi bebé, ni te imaginas todo lo que hemos soñado con tenerte en nuestra familia. Te amamos y esperamos con todo nuestro corazón, amor e ilusión”, se lee en su feed donde recibió la felicitación de varias de sus amigas del medio como Jacky Bracamontes, Angelique Boyer y Zuria Vega.

VER GALERÍA