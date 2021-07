Antonio Mauri Jr habla de los momentos más difíciles durante la enfermedad de su papá: ‘Nos aferramos a Dios’

A lo largo de los meses en que Toño Mauri enfrentó su dura batalla contra el Covid-19, su familia nunca se apartó de su lado, viviendo cada parte del proceso con la actitud más positiva, pero sobre todo refugiados en la fe. Precisamente, Antonio Mauri Jr, hijo del intérprete, ha compartido cómo fueron esos días en que la incertidumbre en torno al estado de salud de su papá los llevó a mantenerse más unidos que nunca, atesorando esa experiencia como una de las lecciones más gratificantes de su vida. Por ahora, Toño se recupera de manera satisfactoria, tal cual lo ha dado a conocer a través de sus diversas entrevistas, y enteramente agradecido con los suyos por nunca soltarlo de la mano.

A corazón abierto, Antonio destacó lo mucho que esta experiencia los ha marcado para siempre, reconociendo la fortaleza que ha tenido su padre para salir adelante, quien a pesar de las dificultades a las que se enfrentó, ha resurgido lleno de motivación, teniendo muy presente sus mayores prioridades de ahora en adelante. “La verdad es que ahora es muy claro que la prioridad es Dios, es la familia, te cae el veinte con algo así que cualquier momento puede ser el último para cualquiera. Entonces yo le veo esas ganas de disfrutar la vida y aprovechar todos los momentos, y además lleva el trabajo, está impresionante, pero es otro Toño Mauri…”, señaló el joven en entrevista con Clase, de El Universal.

Antonio también destacó lo importante que fue para él y sus seres queridos refugiarse en la fe, algo que les permitió llevar de la mejor manera este duro proceso en el que sus esperanzas nunca decayeron. “Todos decimos que nunca nos sentimos solos en todo el proceso, gracias a eso yo creo que tuvimos esa positividad, esa habilidad de sentir amor y paz, la paz de Dios. De ahí la verdad es que nos aferramos a Dios y mientras más rezábamos hacíamos esa relación y más aprendíamos, se convirtió en un amor insaciable…”, confesó el también actor, quien está orgulloso de su papá, quien además es su mejor cómplice de sueños.

Con toda claridad, el hijo menor de Toño habló de ese día en que su papá dejó el hospital, feliz de la evolución que ha tenido desde entonces, pues ha demostrado que está dispuesto a retomar el curso de la vida con mayor ímpetu. “Cuando sales de algo así, yo creo que es muy natural, pues sientes ese llamado a una misión. Me acuerdo que el día que salió del hospital ya estaba haciendo entrevistas. Yo le decía: ‘Papá, pero descansa, ponte fuerte’, y me decía: ‘No, no tenemos tiempo que perder, hay que hablar hay que contar hay que conectar’. Yo lo admiro muchísimo…”, contó.

¿Cómo se encuentra Toño Mauri?

Gracias a las charlas que Toño Mauri ha tenido en diversos medios de comunicación, sus seguidores han podido saber cómo se encuentra el intérprete, que apenas este 20 de julio acudió a un chequeo en el hospital, para dar seguimiento a la evolución de su doble trasplante de pulmón. Al mismo tiempo, se ha mantenido enfocado en sus terapias, las cuales le han permitido sentirse cada día mejor. “Viene tres veces a la semana una persona y me pone ejercicios de movilidad porque estuve cuatro meses en coma y no me moví, perdí toda la masa muscular; estas terapias me ayudan muchísimo porque son específicas para lo que yo necesito, fortalecer pierna y nervios para poder caminar, entonces, estamos trabajando en equilibrio y en ponernos fuertes”, dijo anteriormente en entrevista con TVyNovelas.

