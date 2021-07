Ximena Navarrete habla del proceso que tuvo que enfrentar antes de quedar embarazada

La felicidad que embarga en estos momentos el corazón de Ximena Navarrete y su esposo Juan Carlos Valladares es indescriptible. Y es que la pareja ahora se prepara para recibir a su primera hija, la cual esperan llegue al mundo durante a finales de este año. Sin embargo, el camino hacia la maternidad no ha sido fácil para la hermosa tapatía, quien ha tenido que enfrentar un largo proceso médico para poder quedar embarazada, luego del difícil momento que vivió hace unos años, cuando lamentablemente perdió a su bebé. Una experiencia que sin duda le dejó un sinfín de lecciones aprendidas y que al mismo tiempo le abrió las puertas a la maternidad, pues fue gracias a esta pérdida que pudo descubrir lo que estaba sucediendo en su interior y la razón por la que no lograba embarazarse nuevamente.

Así lo reveló la Miss Universo 2010, quien recientemente abrió su corazón en una charla que sostuvo con Aldonza Velez, experta en infertilidad, en donde habló de cómo fue que descubrió que tendría dificultades para embarazarse de forma natural, así como todo el recorrido que tuvo que hacer para llegar a esta conclusión. “Yo me embaracé, perdí el bebé que estaba esperando, era niño, lo perdí a las 15 semanas. A mí me hicieron una biopsia cuando el bebé todavía estaba vivo, y nos pudimos enterar que lo que tenía era una trisomía, una malformación genética que es incompatible con la vida, ósea el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar, venían muchas cosas mal”, explicó la bella actriz sobre su primer embarazo y el por qué no llegó a término.

Fue entonces que Ximena y Juan Carlos comenzaron a intentarlo nuevamente, deseando profundamente convertirse en padres, sin tener éxito, lo que los llevó a visitar un sifín de doctores que les decían que todo estaba en orden con ambos, por lo que no entendían el por qué no lograban embarazarse. “Yo la verdad vi como a cuatro o cinco ginecólogos y todos me decían que todo estaba bien. Yo en ese momento en el que perdí al bebé tenía 30 años, pues bueno, es una edad relativamente buena para estar buscando un bebé”, contó la modelo, asegurando que muchas personas le dijeron que si no lograba embarazarse era porque solo pensaba en eso y estaba un poco obsesionada con el asunto. “Si me está diciendo el doctor que todo está bien, seguramente sí estoy siendo una obsesiva”, recordó Navarrete.

Luego de un tiempo sin respuestas certeras y tras un largo recorrido de doctor en doctor, conocieron al ginecólogo que por fin les daría paz y las respuestas que ellos buscaban, quien de inmediato la mandó a hacerse un estudio conocido como hormona antimulleriana, a través del cual las mujeres pueden saber el conteo de sus óvulos disponibles para fecundación, así como la calidad de los mismos. “Nos dimos cuenta, me parece que en mi segunda consulta, de que mi reserva ovárica estaba super disminuida. Yo en ese punto no tenía idea de qué era la reserva ovárica, no es algo que sabes comúnmente, no es algo que te explique alguien, así pude saber qué era lo que estaba pasado realmente”, explicó la modelo sobre los resultados de su estudio.

Fue así que, con la información en mano y guiada por su ginecólogo, Ximena finalmente pudo embarazarse manera asistida, logrando así cumplir uno de sus más grandes anhelos. Es por eso que para ella es muy importante hablar de este tema de forma tan abierta, para que así otras mujeres que están pasando por algo similar tengan un punto de referencia. “Por eso mismo esta información me parece super importante y muy valiosa, porque habrá algunas mujeres que tengan 25 años, 23 años, y yo entiendo que no es un momento que muchas mujeres quieren o deciden tener bebés. Yo a mis 25 años no me hubiera pasado por la cabeza tener un bebé porque estaba enfocada en mi trabajo, en otras cosas, no iba a buscar tener un bebé en ese momento, pero hubiera sido una información muy importante tenerla, porque en ese momento yo empiezo a hacer mi reserva, a congelar mis óvulos, con toda la tranquilidad del mundo”, señaló.

¿Cómo va su embarazo?

Con el corazón lleno de ilusión y contando los días que le faltan para poder tener a su pequeñita en sus brazos, Ximena Navarrete reveló que hasta el momento todo va en orden con su embarazo, por lo que afortunadamente lo ha podido vivir plenamente. “Mi embarazo está bien, estoy bien, estoy tranquila, no tengo un embarazo de alto riesgo, ni nada por el estilo, entonces he estado haciendo mi vida normal, estoy activa, camino… Muy contenta”, compartió de lo más emocionada. “Ya ahorita sí me la creo, porque ya siento la panza, ya pesa. Ya tengo 20 semanas, estoy a la mitad (de mi embarazo) justamente, y bueno, super contenta”, comentó.

