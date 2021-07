Gael García y Fer Aragonés presumen por primera vez su embarazo en la alfombra roja El actor y su pareja asistieron a la alfombra roja de la película 'Old' en Nueva York

Sin duda alguna, Gael García atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida. Y es que de la mano del éxito profesional, el intérprete y su pareja, Fernanda Aragonés, se encuentran en plena dulce espera de su primer hijo en común, una noticia que la comunicadora dio a conocer a la publicación L'Beauté hace unas semanas y con la que el guapo actor mexicano no podría estar más emocionado, según el mismo lo ha confesado. De hecho, los fans de la pareja han podido ser testigos de la alegría que alberga los corazones de la pareja, pues Gael y Fernanda han hecho su primera aparición pública tras el anuncio de su embarazo, durante la alfombra roja del estreno de Old, la más reciente película del actor, realizada en Nueva York.

Como era de esperarse, la presencia de Aragonés ha causado revuelo, pues la exmodelo se dejó ver en plenitud en su faceta más maternal, presumiendo orgullosa su creciente baby bump y posando de lo más feliz al lado de su famoso novio. Por su lado, Gael, que llamó la atención de todos con su radical cambio de look, no dejó de sonreír durante toda la velada, feliz de poder compartir estos momentos de éxito profesional al lado de la mujer con la que ha construido una sólida relación de más de dos años y con quien ha comenzado a formar una linda familia al lado de sus respectivos hijos, así como del pequeño que viene en camino.

Para esta ocasión de alfombra roja, la cual se realizó en el emblemático Lincoln Center, Fernanda optó por un elegante vestido negro de hombros descubierto y falda blanca, el cual evidenciaba su tierna pancita de embarazo, la cual orgullosa acariciaba en todo momento, dejándose ver de lo más ilusionada ante la linda etapa que atraviesa. La exmodelo llevó su rizada cabellera suelta y muy natural, lo mismo que su maquillaje, el cual fue discreto y en tonos muy tenues, perfectos para su color de piel. Por su lado, Gael optó por un look más clásico de traje oscuro y camisa blanca y sin llevar corbata, dándole a su look un aire más casual.

Fue el pasado 9 de julio, cuando Fer Aragonés dio a conocer la emocionante noticia su embarazo a través de una entrevista concedida a L'Beauté. “Estoy muy consciente de lo asombroso e importante que es poder crear vida. Creo que es por eso que me siento guapa y más segura que nunca”, comentó la futura mamá en esta chara, en la que también se ha dejado ver plena disfrutando de su dulce espera. Tan solo unos días despupes, Gael también dejaba ver su emoción y aunque no entró en muchos detalles, dejó en claro lo bien que le estaba sentando el volver a reencontrarse con esta etapa. “Bien muy bien, gracias. Todo bien, sí, ando muy contento de verdad, muchísimas gracias por eso”, dijo el actor a las cámaras de Ventaneando, haciendo gala de la discreción que suele caracterizarlo.

¿Por qué Gael ahora es rubio?

Sin duda alguna, uno de los detalles que más ha llamado la atención de la aparición de Gael García en Nueva York, además de la pancita de su pareja, fue que el guapo intérprete lució un look un tanto diferente al que suele mostrar. Y es que el protagonista de películas como Amores Perros apareció en la alfombra roja presumiendo un look de rubio platinado, muy diferente al Gael castaño que nos hemos acostumbrado a ver. Y aunque el rubio le queda muy bien al artista de 42 años, lo cierto es que este cambio de imagen lo ha adoptado debido al personaje que interpretará en la película que actualmente graba, y en la cual interpretará al luchador mexicano abiertamente homosexual conocido como Cassandro, quien era reconocido en el mundo de la lucha libre por sus extravagantes looks, su cargado maquillaje y su por llevar siempre el pelo rubio.

