Paola Rojas cuenta lo mal que la pasó con el Covid: 'Tenía mucha debilidad, mareos a tal grado que me caía'

Hace casi un mes, Paola Rojas dio a conocer que había dado positivo a Covid, situación que la llevó a ausentarse de los diferentes espacios televisivos en los que se desenvuelve, para enfocarse en su recuperación. Afortunadamente, tras 18 días de confinamiento, la periodista logró vencer al virus, y poco después pudo reincorporarse al trabajo. Aunque hoy en día está libre el coronavirus, la titular de Al Aire no olvida aquella difícil experiencia, y no sólo por el hecho de haber estado alejada de sus amados hijos, sino por los intensos síntomas que tuvo, pues ha revelado que la variante de la que se contagió fue bastante fuerte.

Habiendo ya regresado de lleno a su trabajo, Paola habló de su experiencia con el Covid y reveló que no fue sólo una vez la que estuvo en cuarentena preventiva cuando Odalys Ramírez se contagió, sino que hubo otra ocasión. “Volví a entrar en confinamiento cuando todos en ¿Quién es la Máscara? Dieron positivo y yo había estado con ellos grabando todo el día, por fortuna no me contagié”, contó en entrevista con TVyNovelas. “Ahora es la primera vez que salgo positiva, medio la variante británica, que es fuerte”, reveló la periodista, para luego ahondar en los síntomas que presentó. “Por fortuna nunca tuve dificultad respiratoria aguda ni bajó mi oxigenación, pero sí me sentí muy mal, tenía dolores intensos en todo el cuerpo, sobre todo dolor de cabeza, mucha debilidad, mareos a tal grado que me caía, tos, falta de memoria, cansancio, agotamiento, diarrea, náuseas, por eso quedé muy flaca”, explicó. La titular de Al Aire, señaló además que, en medio de su padecimiento, contrajo otra enfermedad. “Perdí el olfato y el gusto algunos días, otros días me dio fiebre, y tengo neumonía todavía, es muy leve”. Detalló.

La comunicadora contó que durante las dos semanas que tuvo el virus los síntomas fueron intensos. “Hacia el final de esas dos semanas me bajó mucho la presión y el ritmo cardiaco, pero me explicaron los doctores que es normal, y que eso genera también un dolor extremo de cabeza”, comentó. Si bien Paola sabía que no estaba en riesgo, pues nunca fallaron sus pulmones ni le faltó oxigenación, sí reconoció que sintió cierto temor. “Desde luego que me asusté porque me sentía muy mal, me dolía el pecho y la espalda, ya que estaban los pulmones enfermos debido a la neumonía”, detalló.

Aunque desde hace varios días está libre de Covid, la periodista aún tiene algunos síntomas, sin embargo está confiada de que pronto todo será cosa del pasado. “M siento cada día mejor, con más fuerza; los dolores a ratos vuelven, pero me dan un ratito y se me quitan… En cuestión de días estoy segura de que voy a estar completamente recuperada”.

Revela dónde cree que pudo haberse contagiado

Desde el inicio de la pandemia, Televisa implementó protocolos estrictos en sus foros y sets de grabación para impedir el contagio de su personal, sin embargo, en el caso de Paola, el trabajo no siempre es en estos espacios controlados. “Posiblemente fue en un viaje de trabajo, por los días de incubación, todo indica que así fue”, explicó. “Llevaba muchos meses, toda la pandemia, trabajando en el foro de televisión con muchos cuidados, pero parte el trabajo como periodista es salir a reportear y compartir la realidad desde el lugar de los hechos, ya me urgía reportear”, continuó. La titular de Al Aire confesó que luego de haber sido vacunada, se animó a salir para hacer trabajo de campo. “Una vez que sentí la protección de la vacuna, empecé a hacer unos reportajes fuera del país, fui a la frontera a hacer un trabajo especial con migrantes, y todo indica que ahí me contagié, aunque no estoy segura y no tengo la certeza”, advirtió. A mediados de mayo, la comunicadora viajó a las ciudades fronterizas de McAllen y Roma, en Texas, desde donde compartió las historias de migrantes que cruzan desde México hacia Estados Unidos.

Paola dijo que sigue extremando precauciones, al igual que se hace en las producciones televisivas de las que forma parte. “Siempre he sido cuidadosa, incluso en Netas Divinas, donde es un poco más complicado mantener la distancia, ahí nos hacen pruebas cada que entramos a grabar, de hecho, ahí fue donde me detectaron el virus y todavía me hicieron una segunda prueba para corroborar”, explicó.

