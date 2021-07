El nuevo abogado de Britney Spears, dispuesto a dejar fuera al padre de la cantante de su tutela

Britney Spears está dispuesta a recuperar su libertad, tras 13 años de estar bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, a quien la cantante ha acusado de aprovecharse de su situación para beneficiarse económicamente, sometiéndola a una serie de abusos de los que ya no está dispuesta a callar. Es por eso que la ‘Princesa del Pop’ ha decidido alzar la voz y rodearse del mejor equipo legal posible, sobre todo después de que por primera vez en más de una década la corte le ha permitido ser ella quien elija y contrate a su propio abogado, lo que ha significado un pequeño paso en su intención de ponerle fin al régimen que le impide tener control de sus propias decisiones. Para ello, la intérprete de Lucky se ha aliado al reconocido abogado Mathew Rosengart, quien está preparando una agresiva táctica para hacer cumplir los deseos de su famosa clienta, quien busca, en un inicio, que su padre quede fuera de la tutela.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

De hecho, el experto en leyes, sabiendo que el caso de Britney ha sido muy mediático y de interés de muchas persona, además de que la misma cantante ha expresado su deseo de que su proceso legal sea del dominio público, ha compartido un video en su perfil de Instagram en el que ha compartido algunos detalles de la estrategia que está planeando, no sin antes agradecer a Spears por la confianza que ha depositado en él, así como a los seguidores de la artista, quienes se han encargado de alzar la voz por la artista a través del movimiento #FreeBritney. "Primero, quiero agradecer una vez más a Britney Spears por su coraje y su fuerza", dijo Rosengart en su viideo. "Quiero agradecer a la jueza (Brenda) Penny por su cortesía al darnos la bienvenida a mi firma y a mí en este caso. Y también quiero agradecer a los fans y simpatizantes de Britney Spears. El alcance y el apoyo para mi firma, para mí y, lo más importante, para Britney ha sido realmente abrumador", agregó.

Sin entrar en muchos detalles, Rosengart dejó en claro que su firma hará todo lo posible para que los deseos de Britney se cumplan como ella lo desea, por lo que dijo, ya se encuentran trabajando en una fuerte estrategia legal para que así sea. "Finalmente, y lo último que voy a decir sobre este asunto, es como dije en la corte la semana pasada, mi firma y yo nos estamos moviendo agresiva y rápidamente para presentar una petición para remover a Jamie Spears, a menos que él renuncie antes”, concluyó el litigante, cuya firma ha representado a celebridades como Sean Penn, Ben Affleck, Steven Spielberg, entre otros.

VER GALERÍA

Pide a la corte se investigue a su padre

El pasado 14 de julio se llevó a cabo una nueva audiencia en torno al caso de Britney Spears, quien busca poner fin a 13 años de abusos cometidos en su contra por parte de su papá, a raíz de la tutela legal que él mismo encabeza. Es por eso que la cantante ha pedido a la jueza que su progenitor se investigado, por lo que dijo presentará cargos en su contra por haberle “arruinado la vida” a través de la tutela. "Quiero presentar cargos contra mi padre. Quiero que le investiguen", expresó la intérprete durante la audiencia en la que por segunda ocasión se ha hecho escuchar ante la corte y en la que incluso se ha roto al pedir el fin de la tutela.

“Su objetivo era volverme loca pero no lo estoy. Eso no está bien”, agregó. Cabe destacar, que Britney obtuvo una valiosa victoria durante esta misma audiencia, pues se le permitió elegir a su propio abogado, algo a lo que no tenía derecho desde el momento que inició su tutela en 2008.

VER GALERÍA