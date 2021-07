Lucero y Mijares, juntos de nuevo, pero no es lo que te imaginas

Tras varios años de haber decidido, en el mejor de los términos, tomar caminos separados, Lucero y Mijares siguen unidos por el inmenso amor a sus hijos, pero también por una sincera amistad. Haciendo gala de este cariño, admiración y complicidad, los cantantes protagonizaron hace un par de meses un concierto muy especial, en el que además contaron con la participación de sus amados Lucerito y José Manuel. En aquella ocasión incluso rememoraron algunos momentos entrañables que vivieron como familia y compartieron con el público simpáticas anécdotas. Ahora, para fortuna de sus fans, quienes pedían verlos juntos nuevamente, los intérpretes se reunirán de nuevo, aunque de una forma muy distinta de lo que han hecho hasta ahora.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Lucero y Mijares se convertirán en los flamantes jueces del nuevo reality show de talento producido Televisa, y compartirán esta misión con Itatí Cantoral. Se trata de El Retador, programa que saldrá al aire el próximo 15 de agosto bajo la batuta de Rubén Galindo y con la conducción de Consuelo Duval. “¡Gran reto! ¡#ElRetador llega muy pronto!”, escribió la guapa cantante en su cuenta de Instagram al compartir una imagen promocional de este proyecto, y etiquetando a la actriz y al intérprete de Soldado del Amor. Por su parte, ellos también se mostraron entusiasmados por esta nueva emisión, incluso la estrella de La Mexicana y el Güero compartió un reel de su preparación en el camerino antes de las grabaciones.

VER GALERÍA

Segú detalló Galindo en entrevista con Las Estrellas, este reality recibirá competidores de todas la edades y provenientes no sólo de México, sino también de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos y España, quienes mostrarán sus talentos en el canto, el baile y la imitación. Las competencias se llevarán a cabo, cada domingo a las 8:30 de la noche. El productor contó además cómo fue que surgió la idea de reunir a Lucero y a Mijares. “Fue toda una aventura, habíamos invitado a Lucero y estábamos en busca de un panel muy interesante, y de pronto se nos ocurrió decirle también a Mijares”, reveló en entrevista con TVyNovelas. “Pensamos que era una gran idea verlos juntos, como una familia civilizada, y creo que además resultará gracioso, muy entretenido y edificante, incluso para sus hijos”, continuó. “Entonces le planteamos a Lucero esta idea, nos dijo que le encantaba, luego buscamos a Manuel y lo convencimos poco a poco de que viniera”, contó. Galindo explicó que tras conseguir a estos dos jueces de lujo, llegaron a Itatí, pues buscaban “un tercer juez con carisma y la desfachatez de meterse entre Lucero y Mijares, hacer chistes y que también fuera una autoridad”, en lo que respecta a canto, el baile y la imitación.

VER GALERÍA

Esta no es la primera vez que Lucero desempeñará el papel de juez en un programa de concurso, pues hace apenas un par de años fungió como coach en La Voz Kids, proyecto producido también por Televisa. Antes de este programa, la actriz llevaba un largo tiempo fuera de la televisora de San Ángel, pues su último proyecto había sido la telenovela Por ella soy Eva, transmitida en 2012, y en la que compartió créditos con Jaime Camil. Por su parte, Mijares no había tenido la oportunidad de sentarse en una silla como juez, sin embargo, dada su buena amistad con su ex pareja, no sería para nada raro que ella le diera algunos consejos y le compartiera sus experiencias en esta tarea.

¿Cómo es la amistad de Lucero y Mijares?

La tensión que muchas veces sigue a una ruptura amorosa no es algo que Lucero conozca, pues al menos en el caso de su separación de Mijares nunca la ha habido. La cantante contó en mayo pasado en entrevista con El Universal una experiencia que vivió hace tiempo en la que ya como expareja, acudió junto al cantante a un compromiso de su hijo José Manuel y un amigo en común alabó su buena relación y dijo que era muy bonito verlos y estar junto a ellos. “Eso es lo mejor de ser siempre amigos, es el poder compartir, el poder estar juntos en los mejores momentos”, dijo entonces la cantante. “Y no se trata de estar todo el día embarrados, a quién vamos a engañar, somos exesposos, no somos una pareja, pero podemos compartir grandes ocasiones, los cumpleaños de los hijos, sus graduaciones, sus eventos escolares, decisiones que tenemos que tomar juntos para su bienestar, pero también conversar con ellos y escucharlos mucho”, señaló entonces. “Ser siempre amigos significa estar unidos por el cariño que nos hemos tenido juntos, por el amor a nuestros hijos y porque no se convierta nunca en un fastidio el tener que convivir”, dijo la cantante al explicar el título que decidieron ponerle a su exitosa presentación musical.

VER GALERÍA