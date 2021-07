Mira lo mucho que ha crecido Emme, la hija de Jennifer Lopez

Pareciera que fue ayer cuando Jennifer Lopez se convertirá en madre por primera vez y presentaba al mundo a sus mellizos, Emme y Max, frutos de su relación con Marc Anthony. Sin embargo, han pasado ya más de 13 años de aquel instante que sin duda cambió su vida para siempre y ahora los pequeños de la cantante están a punto de convertirse en todos unos adolescentes. Prueba de ello es la reciente fotografía que la 'Diva de El Bronx' ha compartido en sus redes sociales, en la que aparece acompañada de su hija, quien sin duda ha sorprendido a todos sus fans, pues luce muy mayor y diferente a la imagen infantil que presumía hasta hace unos años, por lo que incluso ha comenzado a ser comparada con su madre.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la cantante compartió la comentada imagen, en la que se le puede observar de lo más relajada, disfrutando del fin de semana y muy bien acompañada de su hija Emme, quien posa de lo más sonriente para la cámara. Junto a la imagen, la también actriz comentó: "Vibras de fin de semana con mi coconut", haciendo referencia al cariñoso apodo con el que suele nombrar a sus mellizos.

Como era de esperarse, la fotografía ha causado un sinfín de reacciones de parte sus fans, que no pueden creer lo mucho que ha crecido Emme, quién ahora luce un look más alternativo y menos infantil, por lo que incluso ha decidido teñir su pelo de color azul y optar por llevarlo corto. Además, la pequeña cada día se parece más a su mamá, por lo que incluso algunos de sus seguidores no han dudado en apuntar que Emme les recuerda a JLo en sus primeros años de carrera.

De sus dos hijos, Emme sin duda es la más extrovertida. Algo que ha quedado en claro en más de una ocasión, pues la jovencita ha mostrado cierto interés en los reflectores y en los escenarios, donde ha demostrado haber heredado el talento de sus padres, por lo que no sería raro verla convertirse en toda una estrella de la música en los siguientes años. De hecho, Emme fue parte de la última gira que Jennifer encabezó hace dos años, además de que durante la participación de la artista de 51 años en el Super Bowl en 2020, Emme se mostró como pez en el agua, dejando a más de uno sorprendido por el gran talento y carisma de la pequeña estrella.

La admiración de Emme por su mamá

En más de una ocasión, la pequeñita ha dejado en claro lo importante que es para ella el poder compartir su vida al lado de Jennifer, así como la gran admiración que siente por ella. Y es que sin duda, la intérprete de Dance Again ha sido una gran influencia para su pequeña, quien recientemente no dudó en deshacerse en halagos hacia su progenitora, durante una entrevista que concedió a Entertainment Tonight, a propósito de la reciente publicación de su libro Lord Help Me, el cual salió a la venta el pasado mes de septiembre. “Mi madre es simplemente increíble, es un ser humano tan poderoso. Es una locura, ni siquiera sé cómo explicarlo, hay tantos adjetivos que pueden describirla de tantas buenas maneras", compartió la jovencita de lo más conmovida.

