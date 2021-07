'Eres parte de la familia', la mamá de Andrea Meza a Ryan Antonio

Hace unas semanas, Andrea Meza regresó a México por primera vez como Miss Universo en la que fue una visita de lo más especial. Comprometida con los deberes que su título conlleva, la guapa chihuahuense participó en distintos eventos enfocados en las mujeres, pues ella ha admitido su intención de apoyar distintas iniciativas en pro de su desarrollo, Sin embargo, no todo fue trabajo para esta reina de belleza, pues de vuelta en su tierra natal no perdió la oportunidad de reunirse con su familia, y que ésta conociera más a Ryan Antonio, su novio, quien llegó al país poco después. Tras unos días inolvidables, la mamá de Andrea se ha despedido de su hija y de su galán, quienes han tenido que regresar a Estados Unidos, pero no sin antes expresarle al tiktoker lo mucho que lo estima y recordarle que ya es uno más del clan.

Alma Carmona Jáquez, madre de Andrea, compartió hace unos días algunas fotos tomadas durante la visita de su hija. “Aunque fue muy corta tú visita nos quedamos llenos de bellos recuerdos”, escribió al compartir un par de fotos, en la primera, toda la familia Meza Carmona, y en la siguiente sólo ella y la Miss Universo. En tanto, en sus Instagram Stories le dedicó un cálido mensaje a Ryan para despedirse de él. “Buen viaje Ryan Antonio, ya eres de la familia”, escribió la señora Alma etiquetando al tiktoker y a su guapa novia. Emocionado, el estadounidense retomó esta publicación en su propia cuenta y le agradeció a su ‘suegra’ por el amable recibimiento. “Muchísimas gracias por todo”, escribió.

Días atrás, la madre de Andrea ya había compartido fotos con Ryan Antonio, cual si fuera uno más de la familia. Incluso Karen Meza, la hermana menor de la Miss Universo mexicana compartió algunas fotos con el tiktoker, refiriéndose a él como ‘el novio universal’. “Recién cumplidos los 18 y me devolvieron la vida cuando llegó este monumento (La Máxima aka Miss Universe) y su novio el Ryan (aka el novio universal) y desde que aterrizaron en Chihuahua volvieron de mi cumpleaños un alboroto y me encantó”, escribió la joven en su propia cuenta de Instagram, visiblemente feliz por la gran sorpresa que tuvo para su cumpleaños. “Eres lo más hermoso del mundo”, comentó la reina de belleza. La menor de las hermanas Meza Carmona compartió después otras fotos y videos, indicando que el autor había sido Ryan Antonio. “Qué padres fotos”, comento la señora Alma, reconociendo el talento del galán de su hija.

Andrea defiende su noviazgo

Conforme Andrea y Ryan Antonio fueron haciendo cada vez más pública su relación, no tardaron en surgir algunas críticas y comentarios negativos, a los que ella reaccionó de manera enérgica. “Cada quien decide cómo manejar su vida privada. El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, hijos, etc.) no va a dar el ancho en un puesto importante por estar ‘distraída’. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por este factor”, escribió en la primera parte de su mensaje. “Yo trabajo 100 por ciento entregada a mis labores y mi tiempo libre lo manejo a mi gusto, sin esconderlos, porque esa es la imagen que quiero dar: una mujer real que debe mantener un equilibrio en su vida”, agregó.

Hace poco más de una semana, la reina de belleza habló abiertamente sobre su relación con el tiktoker estadounidense, e incluso se animó a revelar qué cualidades de la conquistaron. “Su personalidad es perfecta para mi personalidad, para lo que yo hago, y es por eso que se ha prestado a que sea tan sencillo”, dijo Andrea en entrevista con La Hora ¡HOLA! de ¡HOLA! TV. “Me permite combinar estos dos aspectos de mi vida que me interesa mucho mantener: mi vida personal, mi vida de trabajo, y es algo que yo mencionaba en redes sociales, se vale, como cualquier otra persona”, agregó.

