Lucero Mijares se sincera sobre las críticas: ‘A veces sí te pueden afectar un poco’

El popular dicho 'de tal palo, tal astilla' no podría estar más acertado en el caso de Lucerito, hija de Lucero y Manuel Mijares, pues esta esta jovencita ha heredado no sólo su talento, sino también su carismática personalidad. Aunque los cantantes han sido claros al señalar que su hija aún no ha debutado profesionalmente como cantante, lo cierto es que sus colaboraciones con ellos le han dado cada vez más proyección, ello aunado al hecho de que recientemente hizo públicas sus redes sociales. Cuestionada hace poco sobre el apoyo que le han dado sus famosos papás, Lucero Mijares ha revelado que uno de los consejos más valiosos tiene que ver justamente con cómo sobrellevar las críticas pues, aunque hasta ahora sus participaciones artísticas han tenido un gran recibimiento entre el público, está consciente de que siempre habrá críticas y comentarios negativos.

Hace unos días Lucerito debutó en el teatro musical con una participación especial en la puesta en escena La Jaula de las Locas, de la que se ha reconocido como fan. “Muy, muy padre, de verdad. Felicito a cada uno de los chicos. No tengo palabras para decirles cuánto los admiro”, comentó en entrevista para Ventaneando al hablar de su experiencia al ser parte de esta obra, en la que puedo demostrar que, además de su talento como cantante, posee dotes histriónicas naturales. Sin embargo, ella explicó que la naturalidad con la que se condujo en el escenario pudo deberse también al hecho de que conoce a la perfección la obra. “Creo que tengo un poquito de memoria visual y creo que salió bastante bien la coreografía… Pues como me quedo a las dos funciones, en total (la he visto) como 40 veces”, reveló.

Con total seguridad al hablar ante las cámaras, Lucero Mijares reveló si en breve se lanzará ahora sí como cantante. “Pues creo que por ahorita no pienso pues en hacer, digamos un lanzamiento”, comentó, sin ahondar en las razones de esta decisión. Sin embargo, en el pasado sus padres han expresado que lo más importantes por ahora es que su hija se dedique a sus estudios. Y es que tanto Lucero como Mijares han estado de acuerdo en lo mejor para ella, no por nada ella valora tanto sus consejos. Justamente cuestionada sobre las enseñanzas que sus padres le han dado en estos momentos que se está volviendo una figura pública, la joven reveló que tienen que ver sobre no engancharse con las críticas negativas. “Pues que a veces no haga caso a los comentarios malos, que digo, siempre hay mucho mejores que malos, pero que a veces sí te pueden, digamos, que afectar un poco”, reconoció.

Antes ya ha hablado de los consejos de sus padres con relación a lo que es una figura pública. “Pues que a veces no pele mucho (me dicen) ni los comentarios buenos ni malos, pues porque a veces sí hacen bastante daño, y a veces son mucho más malos que buenos, entonces pues pienso que dejarlos pasar”, comentaba en marzo a Despierta América. “Siempre ser sencilla, nunca ser como protagonista…”, agregó entonces. Aunque Lucerito se ha dejado ver muy tranquila durante sus encuentros con la prensa, lo cierto es que toda esta atención mediática es aún muy nueva para ella y según ha revelado su mamá, aún está aprendiendo a desenvolverse. “Es que imagínate, yo como digo, ni es artista todavía, entonces a la probrecita sí le da muchísimo nervio y se siente, así como que no sabe ni qué onda”, comentó Lucero hace unos meses en entrevista para el programa El Gordo y La Flaca. “Pero bueno, la verdad es que les agradezco su amabilidad siempre con ella”, agregó, refiriéndose a los reporteros.

Lo sentimos, aún no habrá lanzamiento

Las colaboraciones de Lucerito en los proyectos de sus padres han emocionado muchos a los fans, quienes están ansiosos por ver más participaciones suyas. Sin embargo, tendrán que esperar, pues Lucero y Mijares están convencidos en que lo mejor por ahora es que su hija se dedique a sus estudios, por lo que han aclarado que aún no ha habido ningún debut ni lanzamiento profesional. “Todavía no hay debut… Lo que pasa es que no es un lanzamiento, es lo que no entendió la gente, y ha cantado porque a mí me encanta cómo canta la nena y a su mamá también le encanta, y básicamente no es que las estemos lanzando al estrellato, ya en su momento ella decidirá”, explicó Mijares en una charla con Isabel Lascuráin el pasado mes de marzo. Tras esta respuesta, la anfitriona quiso preguntarle directamente la jovencita sobre sus planes a futuro: “¿Sí te quieres dedicar a esto?”, a lo que Lucerito respondió: “Pues creo que sí…”. De inmediato, Mijares tomó la palabra para revelar la otra profesión que ha llamado la atención de su primogénita. “Está entre eso y veterinaria… Desde chiquita”, dijeron entre risas. “Ella primero que acabe de estudiar, que estudie sus cosas y que ella decida en su momento… Sí o no y se irá probando, pero realmente las apariciones hasta ahora no es un lanzamiento, de que la estemos aventando…”, agregó el cantante.

