Los Santamarina-Villanueva se unen para celebrar el cumpleaños de Julia, la más pequeña del clan

Sin duda alguna, la familia que han formado Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina son una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Y es que la pareja de famosos se ha encargado de hacer de la unidad una de las virtudes más características de su clan, algo de lo que sus fans han podido ser testigos en redes sociales, sobre todo cuando se trata de fechas muy especiales e importantes para todos ellos. Justo como sucedió este domingo 18 de julio, cuando toda la familia se unió para felicitar a Julia, la hija menor de Mayrín y Eduardo, quien está de celebración por su cumpleaños número 12.

Como era de esperarse, los orgullosos papás fueron los primeros en pronunciarse al respecto, dedicándole a su pequeña los mensajes más especiales con los que le han dejado en claro todo el amor que le tiene, así como su admiración total. “Te amo mi nena hermosa. Qué regalo más grande disfrutar de ti cada día”, compartió Mayrín en Instagram Stories, donde además ha replicado todas las muestras de cariño que sus fans le han enviado a través de las redes sociales, mostrándose agradecida por tener tan presente a toda su familia.

Por su lado, los hermanos de la jovencita también se unieron a esta celebración y a través de sus respectivos perfiles de Instagram le enviaron todo su cariño a la pequeña Julia. “Noni, mi chefcito, celebró tu vida”, escribió José Eduardo -uno de los mellizos que tuvo Eduardo con Itatí Cantoral-, junto a una linda postal en la que aparece el guapo jovencito muy bien acompañado de su hermanita y de su papá, todos posando para la cámara de lo más sonrientes. Ante tal gesto, los orgullosos padres de la festejada no dudaron en reaccionar, dejando en claro el gran cariño y unidad que existe entre todos los miembros de este numeroso clan. “Tan guapos”, expresó Mayrín entre emojis de corazón. “Les amo”, agregó Eduardo de lo más emocionado.

Por supuesto, Romina Poza, la hija que Mayrín tuvo con Jorge Poza, no se iba a quedar atrás con su felicitación para Julia, y en su perfil de Instagram compartió un video en el que se puede ver el momento en el que la festejada sopla las velitas de su pastel. “Feliz y eterna vida, notita. Eres y serpas siempre mi mayor ejemplo a seguir; mi guerrera más valiente”, compartió conmovida, dejando en claro el amor que tiene por su hermanita con otra linda publicación que hizo a través de Instagram Stories. “Te amo infinitamente”, expresó Romina junto a una linda postal en la que aparece junto a Julia.

¿A quién se parece Julia?

En un reciente encuentro con la prensa, Eduardo Santamarina mostró su lado más divertido luego de que algunos reporteros le dijeran que su hija Julia se parecía mucho a él, un momento en el que aprovechó para bromear con la situación, revelando realmente a quien se parece la linda jovencita. “Julia está enorme. Ay no me digas eso (que se parece a mí), luego para casarla va a estar en chino, que no saque mi estatura, tiene el cuerpo de la mamá gracias a Dios, muy guapa. Se parece mucho a mi mamá, padrísimo ya cumple 12 años”, expresó el intérprete entre risas, dejando en claro que la pequeña se parece mucho a su guapa mamá y a su abuelita.

