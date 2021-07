Michelle Renaud y la valiosa lección de amor propio que recibió de su madre

Aunque Michelle Renaud es considerada como uno de los rostros más bellos de la televisión, la actriz ha confesado en más de una ocasión que en el pasado lidió con algunas inseguridades personales que la llevaron a tomar decisiones un poco precipitadas, de las cuales finalmente se arrepintió. Sin embargo, con el paso de los años, Michelle ha aprendido a aceptarse tal cual y es y a valorar su persona, una enseñanza que recibió directamente de su madre, quien aún después de su lamentable partida le dejó a su hija una importante lección de amor propio.

Así lo reveló la hermosa actriz durante una charla que sostuvo con el presentador Marco Antonio Regil, en la que a corazón abierto habló de sus inseguridades y de la forma en la que logró superarlas. “Yo tenía mucho conflicto con mi físico. Me sabía bella, pero no me aceptaba… Yo sabía que era guapa, pero no me aceptaba: me tenía que maquillar, me ponía filtros en mis fotos de Instagram”, expresó la protagonista de telenovelas como Quererlo todo, asegurando que en aquel momento de su vida no se daba cuenta del gran error que estaba cometiendo.

Sin embargo, la muerte de su madre llegó a mover su mundo, y fue a raíz de ese momento en el que comenzó a darse cuenta de que todo ese tiempo había estado equivocada. “Muere mi mamá, y estamos en el velorio, y entonces como que yo me le quedo viendo a su foto, y se me acercan como varias personas y me dicen: ‘eres idéntica a tu mamá’, y yo: ‘no puede ser que yo sea tan guapa como ella’, o sea, nunca más me vuelvo a atrever a echarme algo porque soy como ella”, dijo la actriz conmovida. “O sea, mi amor comenzó en el momento en el que me reconocí como mi mamá, y entonces dije, ‘qué orgullo’, y ahí empecé a tratarme como con más amor”, reveló la intérprete de lo más emocionada.

Conmovida, Michelle reflexionó sobre lo que significó este duro momento en su vida y la forma en la que este instante la hizo darse cuenta de la importancia de aceptarse tal cuál es. “La muerte de mi mamá a mí me enseñó todo, ósea yo creí que ese es el parteaguas donde dije: ‘tengo que valorar la vida, tengo que aprender a cuidarme, tengo que quererme para no llegar a tener cáncer de mama o ningún tipo de cosa, tengo que trabajar con mis emociones, tengo que reconocerme, tengo que verme, y ahí empezó este trabajo, y cuando Marcelo dije: ‘si esta cosita salió de mí, o sea, ya la hice, no me puedo quejar de nada en la vida’”, agregó.

Un acto de valentía

Fue en enero de 2020 cuando Michelle dio a conocer a sus fans la importante decisión que había tomado, tras retirarse de manera definitiva los implantes mamarios. Desde ese entonces, su vida ha cambiado por completo, feliz de haber dado ese paso que fue determinante en todos los aspectos. “Me siento muy a gusto con mi cuerpo… Me cambió la vida por completo, creo que la vida me dio el regalo de sentirme increíble conmigo misma, de ser feliz después de tantos años con la persona que soy, con el avatar que me tocó, con mi cara, con mis ojos, con mis cachetes. Hoy siento que el regalo más bonito es la aceptación y hoy me acepto tal cual soy…”, dijo.

