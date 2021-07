Mauricio Ochmann y su hija Lorenza se reencuentran en Madrid

Para Mauricio Ochmann siempre ha sido muy importante estar presente en la vida de sus dos hijas. Es por eso que siempre encuentra la forma de pasar con ellas tiempo de calidad y consentirlas en medida de lo posible, sin importar distancias y horas de viaje. Algo que ha quedado en evidencia recientemente, cuando Mauricio y su hija Lorenza se han encontrado en España, país al que el actor se ha mudado de forma temporal, debido a su trabajo. Es así que padre e hija se disponen a pasar un verano inolvidable, aprovechando la estancia de Mauricio en la Madre Patria para disfrutar de su compañía.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ha sido el mismo actor quien ha compartido su emoción por tener a su primogénita a su lado a través de sus historias de Instagram, en donde se ha dejado ver de lo más sonriente y feliz, posando al lado de su hija en algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid, ciudad en la que el intérprete actualmente vive. En las imágenes que ha compartido, se les puede ver disfrutando de una tarde en el Palacio de Cristal, ubicado en el Jardín del Retiro, en donde han aprovechado para tomarse unas divertidas selfies que el actor no ha dudado en compartir con sus fans.

Pero la diversión no ha terminado ahí, pues durante las primeras horas que Lorenza ha estado en Madrid, su padre se ha encargado de consentirla al máximo, y de hecho la ha llevado a disfrutar de la ópera en el emblemático Teatro Real, en donde han disfrutado de Tosca, una obra de Giacomo Puccini, la cual, sin duda, se convertirá en una de sus óperas favoritas de ahora en adelante.

VER GALERÍA

Mauricio Ochmann se encuentra instalado en Madrid desde hace unas semanas, pues es en este lugar es donde filmará su más reciente proyecto cinematográfico, Sin ti no puedo, un thriller de suspenso en el que compartirá créditos con Maite Perroni, quien también se encuentra en esta ciudad. A lo largo de su estancia en España, Mauricio se ha dejado ver disfrutando de la ciudad, caminando entre sus calles y compartiendo con sus fans detalles de su paso por la Madre Patria. Además, el intérprete no ha dejado de extrañar a su novia Paulina Burrola, a quien a la distancia le ha dedicado las más románticas serenatas, mostrándole también su apoyo durante el difícil momento que enfrentó hace unas semanas debido al fallecimiento de su papá.

Su especial relación con Lorenza

En enero pasado, durante una de sus entrevistas más sinceras, Mauricio Ochmann le contó a su gran amigo Odín Dupeyron por qué ha sido tan especial para él construir una buena relación con su hija mayor: “Lorenza sí vino a sacudirme todo mi rollo de vida y fue un proceso en el que hice todo un cambio de vida y sí, en esa época, tuve que aprender conforme la marcha. Yo estaba, como muy preocupado en ser amigo de Lorenza, ese tema y tuve que aprender a ser papá”. El actor reconoció que su labor de padre ha sido una gran catarsis para él: “Yo la verdad es que me he rescatado a través de mis hijas, o sea, he rescatado mi propia infancia, como eso años de carencia de falta de contención, me he ido rescatando. Lorenza fue como mi primer rescate y con Kai sigo todavía disfrutándolo mucho y hay cosas que sigo trabajando”, finalizó.

VER GALERÍA