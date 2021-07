Britney Spears sobre su familia: 'Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente' La cantante compartió un contundente mensaje en sus redes sociales, en donde volvió a dejar en claro que no está dispuesta a regresar a los escenarios hasta que su padre quede fuera de la tutela legal en la que se encuentra

Britney Spears ha vuelto a causar revuelo con una nueva publicación en Instagram, en donde se ha defendido de las críticas que ha recibido en los últimos meses debido a las coreografías que suele compartir en sus redes sociales, aprovechando la ocasión para reiterar su posición de no volver a lo escenarios hasta que su padre, Jamie Spears, deje de estar al frente de su tutela legal, en la cual ha estado inmersa los últimos 13 años, y por la que incluso ha acusado a su padre de abusar de esta posición. Este mensaje llega después de que la Princesa del Pop se presentara ante la corte de Los Ángeles para hablar del infierno que ha vivido la última década a raíz de la tutela, pues ha asegurado que las decisiones que ha tomado su equipo y su familia en torno a su vida, para nada la han beneficiado, y que por el contrario, solo ha venido a deteriorar su estado de ánimo, mientras otros viven a sus expensas.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la intérprete de Stronger se pronunció al respecto, dejando en claro su negativa de volver a los escenarios hasta que sea ella quien decida el rumbo de su vida y su carrera. “Para aquellos que critican mis videos de baile: miren, no voy a actuar en ningún escenario pronto con mi papá manejando lo que uso, digo, hago o pienso. Lo he hecho durante los últimos 13 años. Preferiría compartir videos, sí, desde la sala de mi casa, en lugar del escenario en Las Vegas, donde algunas personas estaban tan lejos que ni siquiera podían darme la mano”, compartió la cantante. La también actriz continuó diciendo que no estaba dispuesta a regresar a los escenarios para bailar y cantar remezclas de sus canciones y rogar por poder poner en su programa nuevas canciones para sus fans. “Así que ¡renuncio!”, agregó moleta.

En su extenso mensaje, Britney se mostró lastimada por la forma en la que su familia la ha tratado y se ha aprovechado de ella durante los últimos años. De hecho, dejó en claro su molestia con su hermana menor, Jamie Lynn, a quien le envió un contundente mensaje. “No me gusta que mi hermana se haya presentado en una entrega de premios y haya interpretado mis canciones para hacer remixes ¡Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente! Esta tutela mató mis sueños, así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es la única cosa en este mundo que es muy difícil de matar”, sentenció la cantante.

La intérprete de Lucky también dejó clara su postura en contra de los documentales que se han hecho en torno a su caso, los cuales dijo, han sido humillantes para ella. “No me gusta la forma en que los documentales sacan a relucir momentos humillantes del pasado ¡Ya he pasado mucho de eso y lo he estado haciendo durante mucho tiempo! Y para las mujeres que dicen que es extraña la forma en que todavía tengo esperanza en los cuentos de hadas, váyanse a la mie***, expresó la artista de 39 años.

Pide a la corte se investigue a su padre

El pasado 14 de julio se llevó a cabo una nueva audiencia en torno al caso de Britney Spears, quien busca poner fin a 13 años de abusos cometidos en su contra por parte de su papá, a raíz de la tutela legal que él mismo encabeza. Es por eso que la cantante ha pedido a la jueza que su progenitor se investigado, por lo que dijo presentará cargos en su contra por haberle “arruinado la vida” a través de la tutela. "Quiero presentar cargos contra mi padre. Quiero que le investiguen", expresó la intérprete durante la audiencia en la que por segunda ocasión se ha hecho escuchar ante la corte. “Su objetivo era volverme loca pero no lo estoy. Eso no está bien”, agregó. Cabe destacar, que Britney obtuvo una valiosa victoria durante esta misma audiencia, pues se le permitió elegir a su propio abogado, algo a lo que no tenía derecho desde el momento que inició su tutela en 2008.

