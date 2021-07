Dua Lipa se encuentra en México y visitó el emblemático Nido de Quetzalcóatl

Cada vez queda más claro el amor que Dua Lipa le tiene a México. Y es que tras su última visita al país, realizada en marzo de este año, la cantante británica se encuentra nuevamente en el país, esta vez para disfrutar de algunos rincones de la Ciudad de México y el Estado de México, en compañía de su equipo y de sus mejores amigas. En esta ocasión, la artista ha hecho eco de su estancia en tierras aztecas a través de sus redes sociales, donde se ha dejado ver posando en lugares muy emblemáticos del país y de lo más emocionada de poder estar de vuelta en México.

A través de su perfil de Instagram, Dua compartió con sus fans algunos vistazos de si visita al hermoso espacio escultórico conocido como El Nido de Quetzalcóatl, ubicado en el municipio mexiquense de Naucalpan, un ligar lleno de hermosos jardines y de construcciones llenas de color y de formas surrealistas, el cual fue creado por el arquitecto Javier Senosiain, con el que sin duda la intérprete de Levitating ha quedado encantada. “Sueño”, escribió la cantante como pie para las fotografías que ha compartido de su visita a este hermoso lugar, haciendo referencia a la forma en la que este espacio ha sido pensado y construido, en donde la estructura principal tiene la forma de una serpiente, la cual entra y sale entre los jardines del lugar.

En sus fotografías, Dua se dejó ver de lo más estilosa en un colorido conjunto de chaqueta y minifalda con estampados de autos de carreras, los cuales combinó a la perfección con unas gafas de solo amarillas, llevando algunos anillos como accesorios. La cantante optó por llevar su larga y oscura cabellera suelta, dándole a su look el toque casual que necesitaba para esta parada en su visita a México, la segunda que hace en menos de medio año.

Además de su visita al Nido de Quetzalcóatl, la intérprete de Love Again también se dio un espacio para probar algunos de los sabores gourmet de la concina mexicana, por lo que no dudó en visitar en restaurante Máximo Bistrot, el cual está ubicado en la colonia Roma de la capital del país. Ahí, la intérprete se dejó consentir por los chefs del lugar, quienes dejaron a la intérprete más que satisfecha con sus platillos. “Siempre logras sorprenderme Ciudad de México”, compartió la cantante en Instagram Stories junto a una fotografía de uno de los platillos que pudo degustar durante su visita al icónico restaurante. Hasta el momento no se sabe si Dua se encuentra en México por motivos de trabajo o si solo disfruta de unas vacaciones en el país, así como los días que pasará en nuestras tierras.

Sus otras visitas a México

Esta no es la primera vez que Dua Lipa visita nuestro país, pues el pasado mes de enero fue vista disfrutando de los primeros rayos del sol del 2021 en compañía de sus amigas y de su novio Anwar Hadid, con quien lleva aproximadamente un año de relación, en uno de los destinos más paradisiacos y exclusivos de México: Tulum. En aquella ocasión, la cantante fue captada disfrutando de un refrescante baño en las aguas turquesas de este destino y de lo más enamorada al lado de su novio.

Además, en marzo de este año, la intérprete estuvo de visita en la Ciudad de México, en donde grabó una campaña para la firma Yves Saint Laurent, de la que es imagen. De hecho, en aquella ocasión, la intérprete se tomó un tiempo para probar uno de los platillos más emblemáticos de la capital, quedando encantada con su sabor: los tacos al pastor. Durante este viaje relámpago, Dua fue vista por sus fans, quienes enloquecieron al verla caminar entre las calles del Centro Histórico de la ciudad, llegando a romper el cerco de seguridad que rodeaba a la británica, logrando uno de ellos llegar hasta donde estaba ella.

