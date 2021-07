José Eduardo Derbez revela cómo es su relación con su padrino Fernando Colunga

Uno de los capítulos de la vida de José Eduardo Derbez que más interés causa entre sus fans, es el de su confirmación católica. Y es que según ha revelado el mismo intérprete, fue el mismísimo Fernando Colunga quien fungió como su padrino en aquella ocasión. De hecho, el actor, que suele ser muy discreto con los detalles que comparte sobre su vida privada, recientemente ha querido compartir un poco más de aquella experiencia que sin duda se ha vuelto una de las más entrañables en su vida, y ha revelado cómo es su relación con el galán de las telenovelas ahora que ya han pasado varios años de aquel día.

Fue durante una reciente entrevista, que José Eduardo se refirió a la relación que sostiene con el guapo protagonista de telenovelas como La Usurpadora, dejando en claro que aunque su relación no es tan cercana como ambos quisieran, el cariño que existe entre ellos siempre ha estado presente. “Pues mira, de padrino tengo mucho que reclamarle, nunca me pela, nunca me manda mensaje, nunca nada…”, dijo el comediante entre risas a los micrófonos del programa Hoy, haciendo gala de su simpática personalidad y del buen humor que siempre lo ha caracterizado.

Sin embargo, José Eduardo fue muy claro a la hora de dejar en claro que aunque casi no puede ver a su padrino, debido a sus diferentes compromisos laborales y a que Colunga no vive en México, siempre que han llegado a coincidir, el cariño que ambos tienen el uno por el otro siempre se hace presente. “Hablamos muy poco cuando nos encontramos de vez en cuando, pero él sabe que lo adoro y que lo quiero”, externó el también hijo de Eugenio Derbez.

El actor también reveló cómo fue que se dio el vínculo entre Fernando Colunga y su mamá, la actriz Victoria Ruffo, para que finalmente decidiera que el actor sería un buen padrino para su primogénito. “Pocas personas saben que es mi padrino…”, dijo entre risa el actor, recordando cómo fue que nació la amistad del guapo actor con su madre. “Ellos se hicieron amigos en una novela, creo que en Abrázame muy fuerte”, compartió el intérprete.

El recuerdo del día de su confirmación

Sin duda alguna, para José Eduardo Derbez el día de su confirmación ha sido uno de los días que mejor recuerda y del que guarda momentos muy entrañables en su corazón. Y es que la celebración de esta fecha tan especial causó mucha expectación, incluso entre sus maestras, pues todas estaban enteradas de que sería el guapo galán del momento, el encargado de acompañar al hijo de Victoria Ruffo frente al altar, algo que tiene muy presente hasta el día de hoy. “No sé si me vayas a preguntar de mi confirmación, pero en mi Confirmación mi padrino fue Fernando Colunga…”, dijo en junio de 2020, en una plática que sostuvo con Faisy para su canal de Youtube. “Todas las maestras querían ir porque iba a ir Fernando Colunga…”, contó de lo más divertido, dejando al descubierto este momento tan personal que ha pasado a formar parte de las inolvidables revelaciones que el intérprete ha hecho sobre su vida íntima y sobre su infancia.

