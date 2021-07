La sentida dedicatoria de Aislinn Derbez a su hermana Michelle: 'Mi mejor amiga y una de las personas que más amo y admiro'

Para nadie es un secreto que Aislinn es la mayor los hermanos Derbez, pues todo lo que respecta a este clan es muy conocido por el público. Y en la familia que su mamá, Gabriela Michel, formó con Jorge Alberto Aguilera, la actriz es también la más grande. Si bien la intérprete no suele publicar muchas fotos de su familia materna, que a diferencia de la paterna no es mediática, de vez en cuando, y en ocasiones especiales, hace alguna excepción. Justamente esto ha ocurrido ahora en el cumpleaños número 27 de su hermana Michelle, pues la intérprete ha compartido no sólo una lida postal, sino además un sentido mensaje con el que ha reconocido lo importante que ha sido contar con ella desde siempre.

Anoche, Aislinn tomó su cuenta de Instagram para felicitar a su hermana en su día, y para hacerlo publicó una bella foto de ella cargando a Kailani, su linda sobrina. Junto a la imagen, la actriz compartió un extensa y sentido mensaje en el que expresó el inmenso cariño y agradecimiento que le guarda. “Ella es mi hermana Michelle Aguilera (hija de mi madre) mi mejor amiga y una de las personas que más amo y admiro”, escribió la estrella de La Casa de las Flores al inicio de su post. A su vez, destacó la faceta protectora que la festejada ha asumido desde que era una niña, cual si fuera ella la mayor. “Es mi hermana menor (por varios años) pero siempre se ha creído mi hermana mayor. Siempre se portó como la mamá de la casa (tipo me hacía de desayunar y me regañaba por todo)”, contó la intérprete.

“Le gusta leer miles de libros (novelas intensas de miles de páginas), es muy brillante, feminista… y de carácter fuerte”, continuó Aislinn en su dedicatoria, misma en la que reveló algunos de los anhelos que Michelle ha compartido con ella. “Su sueño es ser mamá y escribir libros”, contó. Y ciertamente no hay duda de que desempeñaría un gran trabajo en ambas cosas, pues basta con ver las Stories que suele compartir la intérprete en las que se ve lo bien que se lleva con Kailani, tal como también lo retrató la foto que publicó la actriz en su felicitación. “Es una chin$%& y además es la otra mitad de La Magia del Caos, ya que sin ella no estaríamos materializando las cosas tan increíbles que hay ahí…”, comentó refiriéndose a su exitoso podcast, espacio que no sólo le ha dado la oportunidad de abrirse como nunca, sino que también le ha permitido compartir sus aprendizajes y las enseñanzas de especialistas.

“Somos casi opuestas en miles de cosas, pero muy similares en nuestra búsqueda interna y la manera de ver y afrontar la vida (amamos la terapia y todas esas cosas que ponemos en La Magia del Caos)”, confesó la actriz justo antes de finalizar su dedicatoria. “Y bueno, hoy es su cumpleaños, así que felicítenla mucho… ¡Feliz cumpleaños Mich! ¡Te queremos Mich!”, escribió. Dado que Michelle tiene su cuenta de Instagram privada, muchos le hicieron llegar sus mensajes por medio de la cuenta de Aislinn. “¡Amamos a Mich! Happy Birthday”, escribió Alessandra Rosaldo.

La relación de Aislinn con ‘El Señor Aguilera’

En abril del año pasado, el padre de Michelle, conocido como El Señor Aguilera por su trabajo en el exitoso programa dominical En familia… Con Chabelo, habló de su relación con la madre de Aislinn, así como con la actriz. “Nos casamos cuando Aislinn era muy chiquita”, contó a Las Estrellas sobre su relación con Gabriela Michel, con quien había coincidido en distintos trabajos. Debido a que Jorge Alberto llegó a la vida de la Aislinn cuando era muy pequeña, tuvo la oportunidad de construir lazos familiares muy fuertes con ella. “Desde pequeñita la crie, hasta los 18 años que se fue a estudiar a Nueva York. Aislinn y yo nos queremos mucho, es una niña bien formada, o sea, es una persona con muchos valores, una chica tranquila, responsable y que está llevando una carrera sorprendente”, comentó. A su vez, habló de su la relación con Eugenio Derbez, padre de la actriz. “Me llevo perfectamente con Eugenio, no te quiero decir que somos grandes amigos, pero nos saludamos con mucho respeto y con mucho cariño. Él tiene un gran reconocimiento hacia la parte de familia que hicimos nosotros porque al final del día, eso es lo más importante”, contó.

