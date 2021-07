El poderoso mensaje de Paola Rojas: 'Yo no estoy esperando a alguien que me dé fuerza porque me siento muy fuerte'

Conocida por su exitosa carrera, Paola Rojas ha sido sin duda un ejemplo de empoderamiento para muchas mujeres. Con su inteligencia y preparación, la conductora del noticiero de Al Aire ha logrado hacerse de un nombre en el periodismo. Paralelo a esta parte de su trabajo, la comunicadora ha mostrado su faceta más personal en el programa Netas Divinas, donde, en un ambiente mucho más relajado e íntimo, de vez en cuando comparte detalles de su vida. Recientemente, tras su regreso a los foros tras superar el Covid, Paola ha tenido una profunda charla con sus compañeras en dicha emisión, en la que ha reflexionado sobre las relaciones amorosas, y ha confesado que ella no está en busca de alguien que la haga sentir fuerte, pues ésta es una cualidad que ella está segura ya posee.

Las conductoras del del programa de Unicable conversaban con Lety Sahagún y Ashley Frangie -creadoras del exitoso podcast Se regalan dudas- sobre el tema ¿Qué mata al amor?. “Yo creo distintas cosas, y además depende de qué tipo de amo, pero, pues puede ser la desconfianza, puede ser la traición”, comentó Paola en su oportunidad, sin ahondar en si esta percepción obedece o no a alguna situación en específico que ella haya experimentado. “Puede ser incluso el aburrimiento. El aburrimiento no sé si mata el amor, yo creo lo transforma”, agregó.

En la charla, las participantes siguieron conversando sobre los aspectos que desgastan las relaciones, así como las repercusiones de las expectativas de amor romántico. Tanto las anfitrionas como sus invitadas estuvieron de acuerdo en que puede ser un error responsabilizar al otro de la felicidad propia. Fue entonces cuando la periodista reflexionó sobre lo que, en su posición actual, esperaría encontrar en una pareja. “Aquí reconozco, y creo que además estoy cayendo en cuenta en este momento, que justo, yo no estoy esperando a alguien que venga y me dé fuerza, porque me siento muy fuerte, no estoy esperando a alguien que venga y me dé… Creo que estoy buscando a alguien que venga y me permita sentirme débil, o sea, que de pronto me dé cobijo y ya”, expuso.

El hombre ideal para Paola Rojas

Hace más de un año, Las Netas abordaron en el programa el tema de El hombre perfecto… ¿existe?, y cada una de ellas profundizó acerca de las cualidades que considera importantes en un pretendiente. “Yo creo que no existe la perfección, pero existe el hombre ideal, el ideal para ti”, comentó Paola en su turno. La periodista destacó que, en su caso, es elemental que una pareja entienda su trabajo y que lo respete. “Yo nunca he buscado un hombre que me sacara de trabajar, (sino) uno que no me saque, que acepte con todos mis empleos, que entienda que es mi pasión y que me fascina”, confesó.

Sin embargo, para Paola no todo tiene que ver con el ámbito profesional, y prueba de ello es que confesó que la característica principal que debería tener alguien que busque una relación con ella es que entienda su faceta de madre. “Van cambiando tus prioridades, tus necesidades, el momento de tu vida. Yo a estas alturas si me preguntas del hombre perfecto, el primer requisito es que sea un tipazo que pueda convivir con mis hijos”, explicó la conductora a sus compañeras en alusión a sus hijos Leonardo y Paulo, fruto de su pasado matrimonio con Luis Roberto Alves dos Santos, mejor conocido como Zague. “Pues si no hay una buena relación con mis hijos, hasta luego, feliz año”, dijo convencida.

