¡Qué voz! Ryan Antonio presume los dotes de cantante de Andrea Meza

Traa su histórico triunfo en Miss Universo, Andrea Meza se ha mantenido enfocada en las nuevas tareas que su título implica, aunque eso no ha sido impedimento para que disfrute al máximo su vida personal. Hace unos días, durante su primera visita a México tras su coronación, la guapa chihuahuense habló a corazón abierto de su relación con el tiktoker Ryan Antonio, defendiendo nuevamente su postura de disfrutar del amor en medio de su reinado. Cada vez más abiertos con su noviazgo, el estadounidense acaba de compartir algunos videos de su novia, lo que han dejado ver un talento que no se le conocía. Y es que no es secreto para nadie que Andrea es una mujer inteligente, segura y de belleza única, pero lo que pocos sabían de ella es que es además una gran cantante. Ryan compartió en sus redes sociales un video de la mexicana cantando Ya te olvidé, un éxito de Yuridia, y no perdió la oportunidad de bromear con el mensaje de esta canción de desamor. Más tarde publicó otro cover de Andrea, esta vez Me gustas, del fallecido Joan Sebastian. Vaya que tenía muy bien guardada su faceta de intérprete, haz click abajo para escucharla.

