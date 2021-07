'Todas las relaciones eran a distancia', Marisol González confiesa que le fue difícil formar una familia por su trabajo

Para Marisol González su carrera ha sido uno de los ejes principales de su vida, pues le ha traído grandes satisfacciones y aprendizajes. Sin embargo, desde el momento en el que dio el importante paso de formar una familia, ésta se convirtió en la razón detrás sus decisiones más importantes. A principios de mes, la conductora dio a conocer -conmovida- que se ausentaría del programa Hoy, anuncio que tomó a más de uno por sorpresa. La ex reina de belleza explicó después que, pese a lo difícil de esta resolución, estaba convencida de ella, pues era lo mejor para su familia. Ahora, la guapa presentadora ha hecho una profunda reflexión sobre cómo ha repercudido su faceta profesional en los aspectos más personales de su vida y ha revelado que en cierto momento, las exigencias de su trabajo le impedían establecerse, pues sus relaciones eran a distancia y no duraban tanto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Marisol asistió como invitada al programa Montse & Joe, espacio en el recordó su época en Televisa Deportes, cuando se la vivía entre viajes, algo que pudo confirmar la misma Montserrat Oliver, quien también formó parte de esta división de la televisora de San Ángel. “Yo creo que si la vida no te pone pruebas, o no sé cómo decirlo, no sé hasta cuando te decides a lo mejor a formar una familia, a formalizar, porque de repente estás trabajando, trabajando, trabajando… Y se te va la vida”, reflexionó la conductora. “Nunca hay tiempo”, opinó la anfitriona. “Y más que nosotras que viajábamos tanto, no había tiempo de nada, y todas las relaciones eran a distancia, y de repente durabas y de repente ya no, por lo mismo de la distancia”, comentó la también modelo.

VER GALERÍA

La guapa presentadora contó que su actual relación con Rafael Márquez Lugo se dio en medio de este peculiar estilo de vida. “Él vivía en Guadalajara porque estaba en las Chivas, y yo que estaba en Televisa Deportes pues viajábamos a todos lados, y los viajes que nos aventábamos eran de un mes y medio, dos semanas, tres semanas… Y mañana te avisaban: ‘Mañana te vas a tal viaje’, y córrele”, detalló. Pese a lo demandante que era este trabajo, Marisol reconoció que le gustaba, aunque la forma de sobrellevar esta dinámica era distinta cuando tenía pareja y familia. “Era padre cuando estás soltera, ya con hijas cambia todo”, admitió la conductora, quien en 2014 se casó con el futbolista. Ese mismo año la pareja le dio la bienvenida a su pequeña Marisol, y cuatro años más tarde a Luciana. “Valía la pena, al final eran experiencias increíbles que las valorabas…”, González, quien luego de casi 10 años en el área deportiva de Televisa, se incorporó a Hoy.

VER GALERÍA

Su relación con ‘El Canelo’

Años antes de su historia de amor con Rafa, Marisol fue flechada por una de las figuras más prometedoras del boxeo, Saúl El Canelo Álvarez. Este noviazgo fue muy sonado en el ámbito deportivo, pues ella conoció al tapatío mientras trabajaba justamente en Televisa Deportes. “Lo conocí en Puebla, en el 2009, estaba haciendo Sábados de Box y me dijeron: ‘Te va a tocar cubrir a El Canelo, es un chavo que es como la promesa fuerte, estaba empezando, él tenía 19 años, imagínate”, contó el pasado mes de marzo en entrevista con Mara Patricia Castañeda. Pese a la diferencia de edades, (ella le lleva 7 años), la conductora se dejó conquistar por el joven pugilista, a quien a la fecha recuerda con mucho cariño: “Cuando tú platicabas con él jamás pensabas que tuviera menos edad, siempre fue alguien muy maduro. Yo siempre me voy a expresar de él todo positivo, por la parte que a mí me tocó. Siempre fue una persona muy noble, admirable, en todos sentidos es una gran persona”, expresó entonces.

“Duramos un año bien y ya después entre cortar y regresar, pero siento que a lo mejor en ese momento las edades influían de repente. Yo era medio intensona con él”, comentó Marisol entre risas. “¿Eras celosa?”, la cuestionó Mara: “Los dos éramos muy celosos”, respondió la conductora. Sumado a esto, las exigencias de sus respectivos trabajos no facilitaron que su noviazgo prosperara, pues aunque se comprometieron, el boda nunca se realizó. “Yo la verdad sí guardo recuerdos muy bonitos de él y creo que no era el momento”, agregó entonces.

VER GALERÍA