Ari Borovoy lanza un misterioso mensaje en medio de la fractura que enfrenta OV7

Luego de que se diera a conocer la fractura que se vive al interior de OV7, algunos de sus integrantes ha fijado su posicionamiento al respecto, dejando en claro su disposición por llegar a acuerdos y resolver la situación cuánto antes, pues todos han dejado en claro el cariño que existe entre ellos, a pesar de las diferencias que puedan a llegar a tener. Sin embargo, el reciente mensaje que ha compartido Ari Borovoy en sus redes sociales ha causado revuelo entre sus fans, pues además de lo contundente que ha sido, el cantante no ha hecho referencia a ninguna situación en específico, por lo que ha llamado la atención de inmediato por el momento en el que lo ha publicado y, sobre todo, por el contexto que lo envuelve a él y a sus compañeros de grupo.

A través de su perfil de Instagram, Ari compartió una imagen en la que se le puede ver de lo más relajado, posando a la orilla de la playa y admirando un atardecer. Junto a la imagen, el también empresario compartió un misterioso mensaje, en el que cito a su papá, dejando a más de uno de sus seguidores intrigados ante el fuerte mensaje que lanzó. "Recordando cuánta razón tenía mi padre. Él decía: ‘Cuando vean que no pueden igualarte, y mucho menos superarte, tratarán de ensuciarte…. A eso se le llama envidia…. Sigue caminando. Tu sigue…’”, escribió el intérprete sin hacer referencia a alguien o a alguna situación en específico, lo que sin duda ha generando cierta incertidumbre entre sus fans.

Aunque su publicación se ha llenado de mensajes de sus seguidores en donde se le cuestiona sobre la situación del grupo y sobre si este mensaje tiene que ver con la crisis que los ha distanciado, el cantante ha permanecido en silencio y ha preferido no responder a los mensajes de sus followers, incluso en los que le han mostrado su apoyo o en los que le piden retomar su relación con sus demás compañeros de grupo.

Cabe destacar que hace apenas unos días fue el cumpleaños de Óscar Schwebel, integrante de OV7, por lo que todos los fans de la banda esperaban ver las felicitaciones de parte de todos sus compañeros de grupo. Sin embargo, llamó mucho la atención el hecho de que solo fueran Mariana Ochoa y Lidia Ávila las únicas que lo felicitaran de forma pública, muy diferente a otras ocasiones, cuando los siete integrantes se unían para celebrarse unos a otros.

La dura confesión de Mariana Ochoa

A lo largo de la última semana, los OV7 han ido rompiendo el silencio y fijando sus posturas sobre la fractura que se vive al interior de la agrupación, siendo Mariana Ochoa la última en pronunciarse en un video que ha compartido en si canal de Youtube. En el clip, la cantante abrió su corazón para hablar de esta delicada situación y al borde de las lágrimas reveló que varios de sus compañeros de grupo, a quienes considera como sus hermanos, no han querido responder a sus llamadas ni sus mensajes. “Es complicado para mí y lo voy a decir abiertamente, no sabía por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un WhatsApp, por qué no me dieron una explicación, por qué fueron con un abogado y no me invitaron. Yo también tengo muchas preguntas. Es complicado, no tengo respuestas, no hay comunicación”, expresó la también actriz consternada, lamentando profundamente la situación en la que se encuentran.