'Para octubre ya estaremos muy avanzados', Toño Mauri sobre su rehabilitación

Toño Mauri continúa enfocado en su recuperación, luego del momento tan crítico por el que atravesó el año pasado, tras ser diagnosticado con Covid-19, enfermedad que lo mantuvo en el hospital por varios meses y por la que tuvo que ser sometido a un doble trasplante de pulmón. Por fortuna, el actor logró salir adelante y actualmente ya se encuentra en casa, disfrutando de su familia y retomando su vida poco a poco. Eso sí, todo con ayuda del constante monitoreo médico al que se ha sometido tras haber estado al borde de la muerte. De hecho, ha sido el mismo Toño quien ha revelado que se encuentra en excelente estado de salud luego de su reciente chequeo, por lo que será cuestión de meses para comenzar a ver los primeros resultados de la rehabilitación integral que ha seguido a lo largo de estos meses.

Durante una reciente entrevista, en donde ha contado con detalle el proceso que ha seguido a lo largo de estos meses para reponerse al 100 de las secuelas que le dejó el estar cuatro meses en coma y una pérdida de peso bastante considerable. "Viene tres veces a la semana una persona y me pone ejercicios de movilidad porque estuve cuatro meses en coma y no me moví, perdí toda la masa muscular; estas terapias me ayudan muchísimo porque son específicas para lo que yo necesito, fortalecer pierna y nervios para poder caminar, entonces, estamos trabajando en equilibrio y en ponernos fuertes”, dijo el actor a la revista TVyNovelas. "Dice el fisioterapeuta que seguramente para octubre ya estemos muy avanzados, si Dios quiere y si todo sale bien”, agregó de lo más animado.

Mauri también habló del proceso que está llevando para recuperar su peso, pues recordemos que el mismo Toño reveló unos días después de haber sido dado de alta, que durante los meses que permaneció en el hospital perdió alrededor de 20 kg, los cuales poco a poco ha ido recuperando. "También, ahorita llevo una dieta más de proteínas y calorías; desde que salí del hospital he subido casi ocho kilos y todavía me faltarían cuatro o cinco para estar más o menos como estaba antes. Lo bueno fue que lo recuperé rápido; la verdad es que he tenido buen apetito a pesar de que me tuvieron que quitar la vesícula”, reveló el intérprete.

Afortunadamente, Toño y su familia están a punto de darle vuelta a la página y cerrar ese complicado capítulo en sus vidas, pues el actor se encuentra en camino a la recuperación y todo parece indicar que será más pronto de lo que esperaban, pues en su última revisión de rutina, sus médicos se mostraron positivos respecto a su estado. “Acabo de regresar de mis primeros chequeos en la clínica donde me hicieron el trasplante y, gracias a Dios, todo salió bien y regresé muy contento a México; después de estos chequeos ya no me tocan hasta fin de año otros, y ya después cada año si todo sigue normal. Me hicieron chequeo prácticamente de todo, y lo único que me encontraron fue un tema de reflujo que padecía desde antes y me lo están tratando ya con antiácidos”, comentó ilusionado.

Cambios de hábitos

Debido a la gravedad en la que se encontró hace unos meses atrás, Toño Mauri ha tenido que adaptarse a una nueva vida, abrazando todos los cambios que ha traído todo este proceso para él, convencido de que todo es en favor de su salud. “Ahorita con el tema del trasplante sí es muy importante que cualquier tipo de cosa que tome tengo que consultarlo con los doctores, porque como ellos están controlando que los pulmones se ajusten a mi organismo, hay sustancias que ya no puedo comer de por vida, como la toronja, es un cítrico que inhibe el efecto de muchos medicamentos; naranja y limón no tengo problema. A mí me gustaba mucho el vino, pero no puedo volver a tomar alcohol; tienes que cambiar de hábitos, pero con tal de estar vivo y de estar con mi familia, hago cualquier cosa”, expresó el intérprete.

