El inolvidable viaje de chicas de Aislinn Derbez y Kailani a Yucatán

Hace algunas semanas, Aislinn Derbez emprendió una emocionante aventura junto a su hermano Vadhir y algunos amigos, en la que se lanzaron conquistar un volcán activo en Guatemala. Tras aquel inolvidable viaje, la actriz ha vuelto a hacer las maletas, pero esta vez se ha subido al avión junto a la acompañante más tierna: su pequeña Kailani. Madre e hija se lanzaron a conocer algunas de las maravillas naturales de Yucatán, y no perdieron la oportunidad de explorar algunos cenotes. "Hoy fue un día mágico con mi amorcito", escribió la estrella de La Casa de las Flores al compartir una hermosa postal desde uno de estos impresionantes estanques naturales. Además de divertida, esta escapada, ha sido de lo más enriquecedora, pues Aislinn y Kai han podido experimentar en actividades relacionadas a la agricultura e incluso disfrutar de la cosecha: "Es para que me lo coma en la casa... Porque esta pelota se come", explicaba la niña con ternura al mostrarle a su un rábano recién sacado de la tierra. "Cada día que pasa disfruto más y más a esta cosita hermosa", confesaba hace poco la intérprete sobre su encantadora hija. Haz click abajo para ver más de este inolvidable viaje de chicas.

