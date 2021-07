'Es complicado, no tengo respuestas, no hay comunicación...', Mariana Ochoa sobre OV7 La cantante fijó su postura respecto a la fractura que se vive al interior de la agrupación

Sin duda alguna, la fractura de OV7 es un tema que tiene muy preocupados a los fans de la agrupación. Y es que en 32 años de historia, la agrupación nunca había enfrentado una ruptura tan evidente como la que viven actualmente, por lo menos no de manera pública. Y es que a lo largo de los últimos días, han sido los mismos miembros de este grupo quienes han confirmado esta situación a través de diversos espacios, dejando en claro siempre que el cariño entre ellos siempre estará vigente. La última en fijar una postura al respecto ha sido Mariana Ochoa, quien se ha mostrado muy sensible a la hora de hablar de esta difícil situación, confirmando que hasta el momento no tiene claro el por qué se ha dado esta fractura, revelando que más de la mitad de sus compañeros se ha negado a responder sus llamadas y sus mensajes.

Fue a través de un video que compartió en su canal de Youtube donde Mariana ha fijado su postura respecto a lo que sucede al interior de OV7, dejando en claro que por el momento la situación es delicada y no existe buena comunicación entre todos sus integrantes. “Es complicado para mí y lo voy a decir abiertamente, no sabía por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un WhatsApp, por qué no me dieron una explicación, por qué fueron con un abogado y no me invitaron. Yo también tengo muchas preguntas. Es complicado, no tengo respuestas, no hay comunicación”, expresó la intérprete al borde de las lágrimas en su video.

Mariana reconoció que los problemas dentro del grupo comenzaron con la llegada del Covid-19, luego de que tuvieran que posponer la gira con la que celebrarían los 30 años de la banda, y con la que incluso ya tenían varias fechas vendidas y agotadas. “Estábamos puestísimos, con medio show montado, ya para arrancar la gira, pero la pandemia nos paró… Cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes, en mi caso, saco mi casa adelante, he tenido que tomar algunos compromisos de trabajo porque tengo gastos que pagar... Cada quien ha buscado un camino para salir adelante y eso es lo que sucede con OV7”, se sinceró la también actriz.

La también actriz reveló que al no realizarse la gira como se tenía planeado, el contrato con Ocesa, empresa que manejaría esta gira, decidió otorgarles a todos los integrantes una prórroga y así retomar los planes que se tenían pactados, una vez que la pandemia lo permitiera. Sin embargo, varios de los integrantes de OV7 decidieron no firmar. “Con algunos no ha habido comunicación y esos algunos no mandaron sus documentos firmados”, comentó la actriz, quien además reveló que como parte del contrato inicial habían recibido un pago por adelantado, mismo que se les notificó tenían que devolver al no haberse podido realizar la gira como se esperaba. “Nos notificaron que debíamos regresar ese adelanto porque ni siquiera se había cumplido con un solo concierto, sin ser culpa de Ocesa ni del grupo… Yo en mi caso, firmé un acuerdo con ellos para hacerlo en el plazo de ciertos meses, y de febrero para acá yo ya regresé el dinerito”, expresó la cantante, dejando en claro que uno de los que no quiso firmar esta prórroga debido a compromisos sus laborales ya pactados fue Kalimba, quien de forma frontal se los hizo saber a todos los integrantes.

No busca la confrontación

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Mariana aseguró no estar en una posición de buscar al responsable o responsables de la ruptura del grupo, por lo que dijo, dará tiempo al tiempo, confiando en que las cosas tarde o temprano se aclararán. “Es un tema muy serio, muy delicado, porque OV7 y cada uno de ellos es como mi segunda familia, así tal cual. Y pues ya llega una edad en la que uno lo que quiere es paz, pasársela bien… Yo no busco pleitos, no busco que haya un culpable… Para mí no hay culpas. Hay una frase que dice Lidia y que me gusta mucho y que es, ‘los tiempos de Dios son perfectos’, y si por algo las cosas ahorita no se están dando, por algo será”, expresó la intérprete para después aseverar: “Sí hay falta de comunicación con algunos, no puede haber gira con la mitad del grupo. Hay diferencia de opiniones”.

