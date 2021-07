'Bendecida estoy...', Andrea Legarreta celebra su cumpleaños 50 por todo lo alto

Andrea Legarreta se encuentra de celebración. Y es que este lunes 12 de julio la icónica presentadora del programa Hoy llega a los 50 años, una fecha muy especial para ella, la cual ha querido festear en grande, tal y como ya lo adelantaba hace unos días. Y es que además de que ha recibido el cariño de sus fans, amigos y allegados desde las primeras horas de este día, la también actriz se ha embarcado en un viaje familiar a Las Vegas, el lugar perfecto para celebrar una ocasión como esta. Por supuesto, Andrea no podría estar más feliz y emocionada por este cumpleaños tan especial, algo de lo que ha hablado en sus redes sociales, donde ha compartido una emotiva reflexión.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Andrea se ha pronunciado, a propósito de esta fecha, mostrándose agradecida por todo lo recibido a lo largo del último año, y por verse rodeada de tanto cariño. “¡50 años! ¡Wow! ¡Gracias, gracias, ¡gracias! ¡Gracias Dios por cada segundo de mi vida! Bendecida estoy, con mis amores, mi familia, amigos, salud, trabajo y seres que sin conocerme me apapachan…”, compartió conmovida junto a una linda fotografía en la que se le ve plena y feliz, celebrando su cumpleaños desde el foro del programa Hoy, en donde el prepararon una increíble celebración, donde no han podido faltar los globos, los bocadillos y por supuesto, el pastel. Además, la conductora ha recibido la visita de su esposo, Erik Rubín, y sus dos hijas, Mia y Nina, quienes conmovieron mucho a su mamá con su presencia.

Andrea continuó con su mensaje, agradeciendo también por las experiencias no tan positivas que enfrentó a lo largo de este año, asegurando que de cada una de ellas aprendió una lección. “De lo malo, no es ‘malo’, es aprendizaje, fortaleza y crecimiento. Gracias también por eso. Como dicen por ahí: Estoy en la edad perfecta para en vez de cumplir años, cumplir sueños… Hoy conecto con lo bonito…”, compartió de lo más conmovida, aprovechando su reflexión para agradecer por todas las muestras de cariño que ha recibido de parte de sus seguidores, amigos y allegados, quienes no han dejado de enviarle sus mejores deseos para esta nueva vuelta al sol que comienza. “¡Gracias por tantos lindos deseos! Que Dios les regrese todos sus deseos multiplicados por mil y ¡que me los bendiga siempre!”, finalizó.

Las emotivas felicitaciones de sus compañeras de Hoy

Como era de esperarse, sus compañeros del programa Hoy se han unido a esta celebración, dedicándole algunos lindos mensajes a la cumpleañera a través de redes sociales. Tal fue el caso de Galilea Montijo, quien se mostró de lo más emocionada por el cumpleaños de su gran amiga. “Happy birthday mi bebbabets! Sabes que te deseo lo más bonito ¡siempre! Gracias por todos los momentos vividos durante tantos años, risas, lágrimas, diversión, pláticas eternas, pero siempre cariño, amor, respeto y ¡admiración! ¡Gozala! Te adoro”, escribió la guapa tapatía en Instagram, junto a una linda fotografía en la que aparecen las dos presentadoras muy abrazadas.

Por otro lado, la guapa Marisol González también se pronunció en sus redes sociales, donde deseó lo mejor para su compañera de trabajo y amiga. “¡Feliz cumpleaños a la súper fabulosa @andrealegarreta! Maravillosa por donde quiera que se te vea. ¡Talentosa y mega profesional! Una compañera siempre dulce y cariñosa, mamá ejemplar, ¡un ser humano siempre generoso! Sin duda entre más te conozco ¡más te admiro! ¡Que sigan las bendiciones en tu vida! ¡Sigue brillando! Te amo millones”, compartió.

