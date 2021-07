Michelle Salas: 'No traten de seguir creando fricción y diferencias entre dos personas que son familia'

Más allá de su belleza y carisma, Michelle Salas ha echado mano de su disciplina y trabajo duro para cumplir cada una de las metas que se propone y hacer realidad sus sueños. De este modo, la joven influencer pudo estar presente en la más reciente edición del Festival de Cannes, uno de los eventos más importantes en el mundo del cine. Tras su espectacular desfile por la alfombra roja, esta estrella de las redes sociales explicó el especial significado de asistir a esta glamourosa cita, el cual está estrechamente relacionado con su bisabuela, Doña Silvia Pinal. Sin embargo, después de aquel inolvidable día, Michelle se ha topado con algunos comentarios negativos y comparaciones que la involucran a ella como a miembros de su familia que también pertenecen a la esfera pública, por lo que, de manera enérgica, ha querido enviar un mensaje para poner un alto a esta situación.

Tras haber conquistado Cannes, Michelle hizo sus maletas para viajar a Estambul, desde donde ha compartido los primeros vistazos. Sin embargo, antes de continuar con esta aventura, ha hecho una pausa necesaria en sus publicaciones para expresar su postura ante las comparaciones que se han presentado en redes sociales y manifestar una vez más su profundo rechazo a las mismas. “Qué tristeza ver que siga esta situación y que se haga, de algo bueno y positivo un problema y el blanco a burlas y críticas”, expresó la influencer en las primeras líneas del contundente mensaje que publicó en sus Stories, refiriéndose a los comentarios que siguieron a su asistencia a dicho festival.

“Por favor, dejen de comparar”, pidió en su texto sin mencionar ningún nombre en específico, pero en una clara reacción a la situación que surgió tras su paso por el festival francés. “¡Aquí nadie es mejor que nadie! Somos seres humanos e individuos, cada quien es como es y todos merecemos respeto”, expresó Michelle. “Les pido con todo el cariño que no traten de seguir creando fricción y diferencias entre dos personas que son familia y que no están compitiendo”, finalizó, agregando un par de emojis, entre ellos un corazón. Al ser parte de una de las familias más famosas de México, la influencer sabe que las situaciones personales pueden llegar a hacerse públicas, y aunque ella siempre ha tratado de mantenerse al margen de los comentarios malintencionados de terceros, cuando se trata de sus relaciones familiares no ha dudado en alzar la voz.

“Nadie tiene derecho de hacer sentir mal a nadie”

Si bien en esta ocasión Michelle ha reaccionado a una situación que la involucra a ella y a su familia, en otras ocasiones ha respondido a sus propios críticos. “Yo no soy muy de meterme, la verdad, en comentarios, y la gente que me conoce lo sabe y siempre, toda mi vida he estado rodeada de comentarios y de lo que la gente opina… Yo ya estoy acostumbrada y la verdad es que hoy en día no me afecta”, expresó a finales del año pasado en una serie de videos que publicó en sus Instagram Stories en los que reaccionó a las críticas por su apariencia. “Lo único que quiero decir es que si Juanita Pérez o yo o quien sea mañana se quiere arrancar la cara y ponérsela de Blancanieves, pues ese es problema de ella o mío o de quien sea”, expresó entonces.

“No se me hace chido, no se me hace padre que la gente tenga tiempo y una toxicidad tan extrema”, continuó en su mensaje. “Yo creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a nadie. Y si realmente tienes tiempo para eso, no sé, es que te sobra mucho tiempo… Vive y deja vivir, eso yo creo es muy importante, para mí, para ti, para todos, para el mundo”, finalizó.

