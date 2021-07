Atala Sarmiento revela si le gustaría regresar a Ventaneando

Sin duda alguna, Atala Sarmiento fue una pieza fundamental en el éxito del programa Ventaneando, el cual hace unos meses celebró sus primeros 25 años de transmisiones. Sin embargo, tras su polémica salida de esta emisión y su mudanza a Barcelona, España, Atala se ha mantenido alejada de la televisión, teniendo esporádicas participaciones en algunos programas matutinos y de espectáculos, por lo que sus fans han comenzado a extrañar su presencia en los medios de comunicación y específicamente en el show que conduce Pati Chapoy. Y aunque sus seguidores sueñan con verla de nuevo en Ventaneando, todo parece indicar que la periodista no tiene planes de volver, a pesar de que reconoce que este programa le dejó muchos aprendizajes y crecimiento personal.

Así lo reveló recientemente Atala, luego de que en una dinámica de preguntas y respuestas que organizó en Instagram Stories, uno de sus seguidores la cuestionó sobre si le gustaría volver a Ventaneando. Con la sinceridad que suele caracterizarla, la comunicadora respondió a sus followers, dejando en claro el cariño que le tiene este programa en especial, así como su postura ante esta pregunta en específico. "¡Uy! Le guardo un gran cariño a mi etapa en Ventaneando. Aprendí muchísimo, crecí un montón, me divertí y también, por qué no reconocerlo, lo sufrí a veces", contestó de lo más abierta. "Pero por mi parte no volvería. Tampoco creo que me invitarían a volver; mejor se queda ahí, en mi baúl, bajo llave", agregó, dejando en claro que Ventaneando fue una etapa muy importante en su carrera, pero que ha quedado ya en el pasado.

Sin duda alguna, la historia de Atala en Ventaneando será algo que difícilmente podrán olvidar los seguidores de este programa, quienes siempre le hacen saber a través de sus redes sociales lo mucho que la extrañan en la emisión, por lo que en más de una ocasión han especulado con su regreso. Sin embargo, la presentadora se ha encargado de dejar en claro que volver no está dentro de sus prioridades profesionales. “No estoy renegociando nada para volver a ningún programa unitario en Televisión Azteca, la verdad es que estoy bastante desenchufada de lo que pasa en la pantalla de México. Sí leo los periódicos, sé perfectamente lo que pasa social y políticamente en el país…”, comentó Sarmiento en una entrevista con el programa de radio de Javier Poza, en donde aprovechó para poner punto final a los rumores sobre una posible reintegración de Atala a Ventaneando, luego de que Pati Chapoy publicara una fotografía en su perfil de Instagram, a propósito del aniversario 25 del show, en la que aparecía junto a otros conductores del programa, entre ellos Atala.

Una transición que la hizo crecer

Tras su salida de Ventaneando y de TV Azteca en 2018 y antes de su mudanza a Barcelona, Atala emprendió una travesía profesional ahora en Televisa, se integró al elenco del programa Intrusos, en el que pudo compartir créditos con otros exintegrantes de Ventaneando como lo son Martha Figueroa, Aurora Valle y Juan José Origel. A la distancia, Sarmiento asegura haber podido mejorar en muchos aspectos de su persona, una situación por la cual se siente muy orgullosa de sí misma. "Yo no puedo decir que para mí la situación sigue igual porque yo me he esforzado mucho y he trabajado mucho en sanar mi parte… parte del proceso para desintoxicarme, para sanar todo esto fue poner distancia. Poniendo distancia redimensionas las cosas… cuando se terminó mi estancia en Televisión Azteca y luego cuando me fui a Televisa, fue una época muy convulsa y fue muy duro todo, no lo pasé muy bien…”, confesó en la misma charla que sostuvo con Javier Poza.

Pero más allá de todo, Sarmiento hizo énfasis en aquellos logros personales que ha podido consolidar, convencida de que hoy mira el pasado con otros ojos, y más entusiasmada que nunca por lo bien que han marchado las cosas a lo largo de este periodo. “Por mi parte, yo no puedo decir que las cosas están exactamente igual que cuando me fui. Están mejor, porque ahora me siento mejor, porque estoy en paz, porque me he reconciliado con muchas ideas de dejar atrás un episodio que fue convulso y complicado y estoy bien… he trabajado muy bien esa parte…”, dijo.

