El novio de Andrea Meza ya conoció a su familia en su reciente visita a México

Andrea Meza continúa con su visita a México, y luego de pasar unos días por la capital, la Miss Universo 2020 ha llegado a Chihuahua, su estado natal, donde ha sido recibida por todo lo alto, entre flores, mariachis y bailes típicos, así como el cariño de su gente y de su familia, con quienes se ha reencontrado luego de varios meses separados, pues Andrea no había vuelto desde que ganó el certamen en mayo pasado. Para esta parte de su tour por tierras mexicanas, Andrea se ha hecho acompañar de su guapo novio Ryan Antonio, quien se ha dejado ver fascinado ante el recibimiento que ha tenido su hermosa novia y quien también ha tenido la oportunidad de conocer a la familia de Andrea, según ha revelado él mismo en sus redes sociales.

A través de Instagram Stories, Ryan ha compartido una serie de publicaciones en las que ha registrado a detalle cada una de las actividades que ha tenido su guapa novia, siempre mostrándose orgulloso de ella y mostrando su emoción ante el cariño que ha recibido de todos sus paisanos. Entre esas publicaciones, ha resaltado una en especial, en donde Ryan se ha dejado ver de lo más animado en compañía de las hermanas de Andrea, Mariana y Karen, dejando en evidencia la gran relación que ha formado con ellas, pues en todo momento se dejaron ver muy sonrientes y bromistas entre los tres.

Sin duda alguna, esta visita a México ha sido muy emocionante para Andrea, quien desde que comenzó su preparación para Miss Universo no había podido regresar a su país natal, y mucho menos a su estado, por lo que incluso no había podido ver a sus papás, y en especial a su mamá, quien por cuestiones de salud no pudo asistir a la coronación de su hija en Florida, el pasado mes de mayo. “(Quiero) abrazarlos (a mi familia), podría llorar, los extraño y no los he visto desde la competencia y mi mamá de hecho no fue, así que no la ha visto por meses, la extraño mucho, pero si hablo con ellos todos los días, nos enviamos mensajes o realizamos llamadas o videollamadas, pero que no es lo mismo, quiero estar con ellos, así que estoy feliz de que tendré tiempo de calidad con ellos y eso me hace muy feliz”, dijo la hermosa mexicana durante un live que hizo en sus redes sociales.

El sueño hecho realidad de Andrea Meza

Durante su paso por la Ciudad de México, Andrea tuvo la oportunidad de platicar con el programa Sale el Sol, a donde acudió como invitada especial. En ese espacio, la hermosa chihuahuense conversó sobre cómo surgió dentro de sí misma el sueño de convertirse en Miss Universo, hace ya varios años, cuando pudo presenciar el triunfo de otra mexicana en el prestigiado certamen. “Este sueño comenzó hace unos diez años cuando yo vi a una Ximena Navarrete ganar, para mí era impresionante el reconocer que una mexicana había llegado tan alto a nivel internacional y fue inspirador para mí…”, explicó, visiblemente sonriente y feliz de estar en México.

Por otro lado, Andrea habló un poco de cómo ha manejado el asunto de su noviazgo, ante la notable duda de los entrevistadores, quienes buscaron saber si el certamen de Miss Universo tenía algún tipo de regla para una situación personal como esta. “Novio, es tu vida personal, tú lo puedes tener. Por mucho tiempo lo ocultaban pero yo dije: ‘¿Por qué lo voy a ocultar?’”, contó, para luego opinar sin más rodeos sobre cómo asume los rumores ligados a su nombre, entre ellos el que circuló semanas atrás cuando se dijo que supuestamente era hija de la cantante Ana Gabriel. “Me rio, yo siempre digo: ‘Si es verdad va a venir de mi boca, de mi familia o de mi organización, fuera de ahí son chismes…”, aseguró. En su primer día, Andrea se ha dedicado a cubrir actividades promocionales, para preparar todo y el domingo volar a su natal Chihuahua, según se ha podido saber.

